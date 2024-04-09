Выпущен квартальный релиз CommuniGate Pro 6.3.34

Компания СБК, владелец исключительных прав на почтовый сервер CommuniGate Pro, выпустила новый релиз продукта. В него вошли 23 разработки, в том числе повышающие стабильность работы сервера и его безопасность.

Что нового в версии CommuniGate 6.3.34

– Новая подсистема расширений, позволяющая настраивать интеграцию сторонних решений видеоконференцсвязи через веб-интерфейс приложения Pronto.

– Три доработки, повышающие стабильность работы протоколов AIRSYNC, RPOP.

– Добавлена возможность повышения безопасности сервера (отключение релея для клиентских адресов).

– 10 улучшений/исправлений работы веб-приложения Pronto.

– Восемь прочих улучшений/исправлений связанных с LDAP, импортом календарных событий и интерфейсом администрирования (WEBADMIN).

Также для исключения ситуаций, связанных с аварийной остановкой сервера, команда разработки оптимизировала реализации протоколов CalDAV и AirSync. В процессе разработки были использованы пакеты автоматизированных тестов (суммарно – более 100 тестов в двух пакетах) для соответствия реализации протокола CalDAV соответствующим стандартам RFC, выполнена серия доработок для устранения несоответствий, которые могли нарушать работу клиентских приложений, работающих по этому протоколу. Улучшена синхронизация подтверждения приглашений в календаре при совместной работе пользователей, взаимодействующих с календарями через разные протоколы (Web, CalDAV, AirSync).

«Мы также завершили работы по проектированию нового веб-, десктоп- и мобильного приложения и приступили к их реализации. Планируем выпустить эти обновления в начале четвертого квартала 2024 года», - сказал генеральный директор компании СБК Дмитрий Старовойтов.

Первое масштабное обновление продукта CommuniGate Pro компания СБК выпустила 20 декабря 2023 г. В версию 6.3.32 включили 29 улучшений и исправлений.

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АО СБК («Система безопасных коммуникаций») – российская ИТ-компания, разрабатывающая программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций. Компании СБК принадлежат исключительные права на мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro, CommuniGate Pro 6.2 и CommuniGate Pro ver. 6.3.