«Яндекс» представил «Карты» с персональными рекомендациями

«Яндекс» разработал новую технологию персональных рекомендаций. Она умеет подбирать места в городе для пользователей на основе их истории построения маршрутов, поиска организаций, отзывов и предпочтений людей с похожими интересами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Первым сервисом, где применили технологию, стали «Яндекс Карты». На ее основе в мобильном приложении заработал новый режим — «Идеи». Он находится прямо на главном экране и в разных форматах показывает пользователям персональные рекомендации. «Идеи» помогут исследовать город в поисках нового или спланировать вечер — для этого не придется искать вдохновение в различных соцсетях или спрашивать мнения других.

На первом плане в «Идеях» — карта города, на которой подсвечены области с местами, которые могут понравиться пользователю. Чем подсвеченная область ярче, тем больше там рекомендаций. Сейчас показаны бары, кафе и рестораны, а в будущем появятся салоны красоты, парки, музеи и другие места. Также в планах — обучать алгоритм «Карт» подбирать места, учитывая события, проходящие в них. В таких рекомендациях может появляться и контент от партнеров.

«Яндекс» «Яндекс» представил «Карты» с персональными рекомендациями

У каждого места на карте есть фотография и подпись, созданная YandexGPT. Подпись объяснит, почему пользователя может заинтересовать заведение (например, потому что похоже на любимый ресторан), или кратко скажет о главном — что в кофейне классные завтраки, а новый бар набирает популярность. А если в рекомендациях попалось кафе, которое пользователь посещал и высоко оценил, «Карты» могут напомнить, что он давно туда не заглядывал.

Изучая карту с идеями, можно указать, как именно хочется провести время, нажав кнопку: «Поесть», «Перекусить» или «Выпить». Дальше можно уточнить пожелания и получить подборку мест, куда лучше сходить «Вдвоем» или «Большой компанией», а также где есть «Суши», «Бургеры» или «Коктейли».

Рекомендации можно посмотреть и в виде ленты с множеством сторис — в разделе «Поток». Сторис содержат описания мест и меню вместе с фотографиями и видео, что помогает изучить атмосферу и обстановку. Можно поставить сторис лайк или дизлайк, что поможет алгоритму лучше понять предпочтения пользователя.

В «Идеях» также есть раздел с тематическими подборками, которые составлены как редакторами «Карт», так и ML-моделями и алгоритмами. В них собраны лучшие места в категориях согласно отзывам в Картах, что позволит найти еще больше идей, куда сходить.

Пока новый режим показывает рекомендации для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска, а в ближайшем будущем список городов будет пополняться.

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«Яндекс Карты» — приложение, с помощью которого можно находить места и строить до них маршруты на любом транспорте или пешком. В «Картах» всегда можно узнать актуальное расписание общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. Кроме того, прямо в приложении можно записываться в салоны красоты, бронировать столики и решать другие повседневные задачи. Каждый месяц веб-версией и мобильным приложением сервиса пользуются 90 млн человек.