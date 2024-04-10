Горизонт планирования путешествий у россиян вырос до двух недель

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, изучила бронирования отелей и других объектов размещения по России в I квартале 2024 г. Согласно исследованию, горизонт планирования путешествий вырос в полтора раза, а доля спонтанных поездок по стране постепенно снижается. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам января-марта 2024 г. глубина бронирования туристического жилья выросла на 50% – в среднем россияне выбирали и оплачивали размещение за 15 дней до заезда, в то время как годом ранее они делали это лишь за 10 дней.

Одновременно снижается доля «спонтанных» путешествий – 41% бронирований отелей и других объектов по России были сделаны за один-три дня до заезда. В 2023 г. этот показатель составлял 45%.

Оба эти факта свидетельствуют о дальнейшем восстановлении туристического рынка после пандемии коронавируса и внешних ограничений, которые негативно повлияли на долгосрочное планирование путешествий.

Лидером по глубине бронирования стал Камчатский край. Здесь туристическое жилье бронировали в среднем за 58 дней до заезда. Очевидно, путешественники заранее искали самые выгодные варианты, так как этот регион располагает небольшим количеством объектов размещения. В топ-10 вошли сразу четыре кавказские республики – Дагестан, Кабардино-Балкария, Чеченская Республика и Северная Осетия. А также популярные курортные направления – Калининградская область, Краснодарский край и Ставропольский край.

Топ-10 регионов России по глубине бронирования в I квартале 2024 г. (в днях): Камчатский край 58,3, Алтай 55,4, Дагестан 40,7, Калининградская область 38,8, Кабардино-Балкария 35,9, Сахалинская область 28,2, Чеченская Республика / Краснодарский край 27,9, Карелия / Магаданская область 27,5, Северная Осетия 26,4, Ставропольский край 22,6.

«Мы видим, что активнее всего увеличивается глубина бронирования на туристических направлениях, набравших популярность в последние несколько лет, – сказала исполнительный директор платформы Bronevik.com Марина Гончаренко. – Эти регионы еще не обладают достаточным номерным фондом, чтобы закрыть многократно возросший спрос. Именно поэтому туристы стараются бронировать там отели заранее, стремясь получить качественный отдых за разумные деньги. Дополнительным стимулом становятся тарифы раннего бронирования, которые отельеры стали предлагать все чаще».

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Bronevik.com — российский отельный консолидатор с более 60 тыс. объектов размещения в 4000 населенных пунктах. С каждым объектом компания работает напрямую, без посредников. С 2022 г. входит в группу МТС Travel.