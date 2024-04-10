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МТС поможет астраханским абитуриентам пройти первичный онлайн-отбор в ГИТИС

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства ГИТИС проведут виртуальный мастер-класс и онлайн-отбор абитуриентов из Астраханской области в рамках федерального образовательного проекта МТС «Поколение М». Встречи педагогов ГИТИСа с астраханскими талантами пройдут 18 и 19 апреля на цифровой платформе «МТС Линк». Желающие поступить в ГИТИС смогут, не покидая пределов региона, попробовать свои силы в актерском мастерстве и сценографии в формате виртуальных консультаций. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Встречи педагогов ГИТИСа с астраханскими абитуриентами на базе цифровой платформы «МТС Линк» состоятся 18 и 19 апреля по двум направлениям: актерский факультет и факультет сценографии (кафедра искусства грима).

Желающим поступить на актерский факультет предстоит подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно на первой встрече педагогов с абитуриентами проверяется музыкальность, чувство ритма и пластичность. Участникам могут предложить спеть песню по собственному выбору, или исполнить какой-либо танец.

Абитуриенты, заинтересованные в поступлении на факультет сценографии, должны заранее выполнить задание. А именно – придумать и нарисовать в любой технике эскиз сценического грима Снежной королевы из сказки Ханса Кристиана Андерсена.

«Астраханская область славится талантами в области кинематографа и сценического искусства, а местные жители любят и ценят местные театр оперы и балета, ТЮЗ и известнейший в стране драматический театр, который функционирует уже более двухсот лет. Мы помогаем астраханским абитуриентам в онлайн-формате пообщаться с педагогом ГИТИСа, показать свои умения и получить обратную связь, и ребята участвуют уже несколько лет. Лучшие кандидаты, прошедшие онлайн-испытание, могут быть рекомендованы на следующие этапы поступления в крупнейший театральный вуз Европы», – сказал директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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