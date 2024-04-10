Новые данные 4000 застройщиков стали доступны на портале наш.дом.рф

ДОМ.РФ, оператор Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), обновил сервис «Единый реестр застройщиков». Теперь в рамках сервиса на портале наш.дом.рф в режиме «одного окна» можно дополнительно получить полезную информацию от более чем 4000 застройщиков.

В карточке каждой компании доступны новые данные: число строящихся и сданных домов, количество построенных квартир, использование в стройке «зелёных» технологий, а также статистика об объектах, возводимых с нарушением сроков.

Единый реестр застройщиков – это систематизированный перечень компаний, участвующих в строительстве домов по договорам долевого участия. Он публикуется на портале наш.дом.рф в соответствии с Федеральным законом №214 ФЗ. В реестре содержатся основные сведения о застройщиках: наименование, местонахождение, контактные данные, информация об учредителях, а также сведения о текущих и сданных объектах.

«Ежемесячно к сервисам Единой информационной системы жилищного строительства обращается почти 1 миллион пользователей. Поэтому мы постоянно обновляем фронт этой системы – портал наш.дом.рф, чтобы он был полезен и удобен аудитории. Теперь любой житель нашей страны может в пару кликов выбрать интересующий регион, девелопера и узнать основную статистику о его деятельности, в том числе о темпах строительства, просрочках и объёмах вводимого жилья. Кроме того, в карточке компании отражено, строит ли она с применением «зелёных» технологий. Такой онлайн-инструмент повышает прозрачность строительной отрасли, помогает гражданам сделать выбор в пользу проверенного застройщика», – отметил директор цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ Александр Лукьянов.

Ещё одним нововведением стал сервис, который помогает получать персональные уведомления о событиях на выбранных объектах. Подключив на портале наш.дом.рф уведомления в мессенджер, пользователи могут оперативно узнавать об изменениях сроков строительства конкретного дома, отслеживать динамику возведения зданий по фотоотчету, изучать проектную декларацию и другую документацию, ориентироваться на ценовые параметры новостройки и многое другое.

Инструкция по подключению опубликована на портале наш.дом.рф.