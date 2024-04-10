«Яндекс» представил «Алису» нового поколения

«Яндекс» представил «Алису» нового поколения — на основе нейросети YandexGPT. Впервые с виртуальным ассистентом можно будет общаться, как с умным вдумчивым собеседником. Теперь «Алиса» умеет объяснять сложные понятия и явления, предлагать идеи и удерживать контекст беседы. Новая «Алиса» доступна всем пользователям на всех основных устройствах и платформах. А для тех, кому нужна самая мощная нейросеть «Яндекса» для решения творческих задач или помощь виртуальной няни, появилась опция «Про». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Алиса» нового поколения

«Алиса» научилась объяснять сложное простым языком. Например, она расскажет, как возникает торнадо и чем паровой увлажнитель отличается от ультразвукового. В этом ей помогает нейросеть YandexGPT, обученная на огромных массивах информации из интернета. До сих пор «Алиса» отвечала примерно на 60% вопросов, а в остальных случаях предлагала поискать ответ в интернете или прислать результаты поиска. Сейчас она отвечает на 95% вопросов и может назвать источник информации, если нашла ее на сайте.

Яндекс «Алиса» нового поколения

С «Алисой» теперь можно создавать что-то новое, не переходя в режим «Давай придумаем». Например, можно просто спросить: «Алиса, что подарить коллеге?» или «Алиса, что приготовить на завтрак?». А для работы с текстами появился отдельный «Чат с Алисой» на a.ya.ru — в нем удобно сочинять тезисы, слоганы и другие тексты. Чат синхронизируется для разных устройств: можно начать диалог на компьютере и продолжить на смартфоне. Кроме того, есть возможность вести несколько чатов одновременно: например, в одном писать с «Алисой» текст, а в другом — задавать ей вопросы. Контекст и история общения сохраняются в каждом чате, не перемешиваясь.

С «Алисой» можно общаться, как с человеком, переходя от одной темы к другой. Ассистент научился удерживать контекст беседы. Например, если попросить «Алису» посоветовать породу собаки небольшого размера, а потом спросить «Cколько времени ей нужно уделять?» — «Алиса» поймет из контекста, о чем речь. Виртуальный ассистент стал задавать дополнительные вопросы, как это делают люди, когда им что-то непонятно. А если собеседник отвлечется или задумается, «Алиса» дождется его реплики.

«Алиса Про»

Дополнительная опция «Яндекс Плюса» «Про» дает доступ к самой мощной генеративной нейросети «Яндекса» — сейчас это YandexGPT 3 Pro. Благодаря ей «Алиса» способна давать развернутые ответы, работать с разными стилями и форматами и следовать инструкциям с несколькими условиями. Опция будет полезна маркетологам, журналистам, копирайтерам и другим специалистам для решения профессиональных задач. Например, они могут вместе с «Алисой» стилизовать тексты, придумывать концепции и проводить брейнштормы на разные темы.

«Алиса Про» полезна не только в работе, но и дома: ассистент освоил навыки виртуальной няни. Она поможет привить ребенку полезные привычки и наладить режим дня: вовремя разбудит и проведет зарядку, а перед сном напомнит, что нужно почистить зубы. В опции «Про» есть развивающие квесты и игры, подготовленные командой «Яндекс Учебника». Квесты знакомят с научными открытиями, изобретениями, животным и растительным миром, традициями разных стран и предполагают активное участие ребенка — от его ответов зависит сюжет. Игры обогащают словарный запас, развивают логическое мышление, тренируют навыки устного счета и помогают подготовиться к школе.

Опция «Про» доступна подписчикам «Яндекс Плюса» и стоит 100 руб. в месяц. Попробовать опцию и оценить дополнительные возможности «Алисы» можно бесплатно: на это дается целых полгода.

Ответственная разработка

Расширяя возможности виртуального ассистента, команда «Яндекса» придерживается принципов ответственной разработки и использования генеративного ИИ. Это значит, что виртуальный помощник аккуратно говорит на чувствительные темы и указывает источник информации.

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«Алиса» — виртуальный ассистент, каждый месяц ею пользуются 66 млн человек. «Алиса» работает на основе мощной нейронной сети YandexGPT, что позволяет общаться с ней, как с человеком. Виртуальный ассистент доступен в «Яндекс Станциях», «ТВ Станциях», в сервисах и приложениях компании, на главной странице «Яндекса» (ya.ru) и в чате для работы с текстами на a.ya.ru.