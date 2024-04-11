Аналитика МТС Travel: для поездок на горных лыжах кировчане чаще выбирают Пермский край

ПАО «МТС» с помощью сервиса для путешествий МТС Travel проанализировала поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря 2023 г. по март 2024 г. Выяснилось, что жители Кировской области предпочитают всесезонный курорт «Губаха» в Пермском крае. Доля кировчан от общего числа поездок на курорт составила 7,5%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На втором месте по популярности горнолыжных курортов у жителей Кировской области – парк отдыха «Хвалынь» в Саратовской области. Сюда зарегистрирован самый большой процент роста турпотока кировчан – более 30% по сравнению с 2023 г. Тройку лидеров замыкает горнолыжный комплекс «Свияжские холмы» в Республике Татарстан.

В целом по стране половина от всех поездок в этом сезоне были в горный кластер Сочи. Еще 13,5% от общего турпотока на ГЛК по стране приходятся на поездки в республику Карачаево-Черкесия – там находятся курорты Архыз и Домбай. Тройку наиболее популярных для катания регионов в этом сезоне замыкает Кабардино-Балкария – в Приэльбрусье было совершено 7,5% от всех поездок на горнолыжные курорты.

Число поездок россиян на горнолыжные курорты в стране выросло год к году на 7%. В этом сезоне (декабрь 2023 г. – март 2024 г.) россияне проводили в среднем по шесть дней в горах, по сравнению с прошлым сезоном показатель не изменился.

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС о поездках в 22 наиболее крупных горнолыжных курорта России. В исследовании приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион после 1 декабря и вернувшиеся обратно до 1 апреля в 2022-2024 гг. В анализе учитывались поездки длительностью от одной до 14 ночевок, исключались частотные поездки в один и тот же регион.

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МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал «Тонкости туризма».

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