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Количество стран для трансграничных переводов в «МТС Банке» превысило 50

ПАО «МТС-Банк» сообщает об увеличении количества стран, доступных для сервиса трансграничных переводов. На сегодняшний день через «МТС Банк» можно отправлять и получать денежные средства в более чем 50 государств мира. Об этом CNews сообщили представители «МТС-Банка».

Благодаря наличию прямых шлюзов с банками стран СНГ пользователи мобильного приложения «МТС Банка» могут осуществлять переводы по номеру телефона, на карты и без комиссии. Средства с карты или счета списываются в рублях, а зачисляются получателю в национальной валюте, долларах США или в евро. Кроме того, банк развивает сервис переводов за рубеж с получением средств в наличной форме через международные системы денежных переводов. Сделать перевод можно с карты любого российского банка, для этого не обязательно быть клиентом «МТС Банка».

Пользователи мобильного приложения банка могут мгновенно перевести деньги в рублях по выгодному курсу в Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Турцию, Израиль, Германию, Сербию, Италию, Шри-Ланку и другие страны.

В настоящее время «МТС Банк» осуществляет мгновенные переводы на карты банков ряда стран СНГ. Так, доступны переводы в российских рублях на счета любых банков Армении с зачислением в армянских драмах и долларах, а также с выдачей наличными. Также физические лица могут перевести средства на счета любых банков Кыргызстана с зачислением в кыргызских сомах, рублях, долларах и евро.

Максимальный лимит разового перевода составляет 400 тыс. руб., 800 тыс. руб. в сутки, ежемесячный лимит с карт «МТС Банка» — 5 млн руб. Для осуществления перевода необходимо зайти в приложении «МТС Банка» в раздел «Платежи», выбрать иконку «За рубеж», далее — указать страну, валюту перевода, сумму и выбрать способ получения.

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«МТС Банк» (ПАО «МТС-Банк») – цифровой коммерческий банк с более чем 30-летней историей, оказывает широкий спектр услуг частным лицам и компаниям. В своей стратегии «МТС Банк» делает ставку на быстрый рост розничного бизнеса и услуг для малого и среднего предпринимательства, а также на сочетание удобства и функциональности цифровых каналов с физической доступностью своих офисов по всей России.

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