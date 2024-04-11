Санкт-Петербург и Беларусь: «МТС Travel» рассказал, куда туристы поедут на майские праздники

Сервисы «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировали, куда россияне отправятся отдыхать в период майских выходных. Лидером по количеству бронирований туристического жилья внутри страны стал Санкт-Петербург, а из зарубежных направлений чаще всего путешественники выбирали Беларусь. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В целом по стране спрос на отели и другие объекты размещения на майские праздники вырос на 20% год к году. В тройку лидеров по количеству бронирований внутри России, помимо Санкт-Петербурга, вошли Москва и Казань. Суммарно на эти три города приходится почти треть от всех бронирований на майские праздники, доля Санкт-Петербурга составляет 12%, Москвы и Казани – 10% и 7% от всех бронирований по стране соответственно.

Из наиболее популярных внутренних направлений усилили свои позиции в рейтинге Москва (в прошлом году на втором месте по количеству ранних бронирований была Казань), Калининград (с восьмой на пятую строчку) и Тула (с девятой на восьмую строчку).

ТОП городов для путешествий на майских праздниках, доля от всех бронирований по России: Санкт-Петербург 12%; Москва 10%; Казань 7%; Нижний Новгород 5%; Калининград 4%; Сочи, Волгоград по 3%; Тула, Ярославль по 2%; Махачкала 1%.

Средний чек на проживание по России в период майских праздников вырос на 10% год к году и составил 5,4 тыс. руб. в сутки. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Краснодар – средняя стоимость за ночь составила 3,6 тыс. руб. Второе место по выгодности размещения заняла Самара – в среднем за проживание там путешественники платили 4 тыс. руб. в сутки. Тройку направлений с наиболее низким чеком замыкает Владикавказ – там он составил 4,2 тыс. руб. за ночь.

По данным «МТС Travel» и Bronevik.com на начало апреля, россияне бронировали жилье на будущие майские выходные в среднем примерно за два месяца до них. Глубина бронирования год к году выросла на 10%. Это может быть связано с высоким спросом в прошлом году — в этом сезоне туристы стараются спланировать поездку заранее, чтобы найти жилье по более привлекательным ценам. На текущий момент количество бронирований на длинные выходные в мае составляет порядка 40% от всех, сделанных в 2023 г.

Среди зарубежных направлений самыми популярными для поездок на майские праздники оказались Беларусь, Турция, Азербайджан, ОАЭ и Таиланд.

Методика

Проанализированы бронирования по России и за рубежом в период выходных и предпраздничных дней в связи с двумя государственными праздниками в 2023 и 2024 гг.

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«МТС Travel», часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В «МТС Travel» входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал «Тонкости туризма».