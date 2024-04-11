В Санкт-Петербурге можно заказать доставку кредитки или платежного стикера через «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк расширил число городов, в которых можно заказать кредитные карты, платежные стикеры, а также дебетовые карты с индивидуальным дизайном через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» с бесплатной доставкой в любое удобное место. Теперь доставка доступна в 101 городе страны. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Оформить доставку можно в «Сбербанк Онлайн»: в разделе «Кошелек» нажать «+», выбрать нужную карту и опцию «Доставить курьером», указать адрес и время доставки. Чтобы заказать доставку перевыпущенной карты, нужно выбрать карту для перевыпуска, затем в «Настройках» нажать «Перевыпустить» и «Доставить курьером». При этом выездные менеджеры банка могут рассказать о других продуктах Сбербанка и ответить на вопросы.

Дебетовые и кредитные «СберКарты» на дом можно заказать по всей стране, от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, причем не только в региональных центрах, но и в менее крупных городах. Если клиенту неудобно либо некогда ехать в офис банка, сотрудник Сбербанка привезет карту домой, на работу или в любое другое место.

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