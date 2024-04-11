«Яндекс Маркет» представил собственный бренд велосипедов Raskat

На «Яндекс Маркете» покупатели теперь могут заказать велосипеды Raskat — это новый бренд маркетплейса. Они прочные, легкие и созданы специально для передвижения по городу. На таком велосипеде можно съезжать с бордюров и преодолевать другие препятствия, а еще его удобно поднимать по лестницам за счет облегченной конструкции. Модели Raskat имеют лаконичный дизайн и одинаково подходят для поездок на работу и прогулок на природе. В ассортименте бренда уже доступны велосипеды как для взрослых, так и для подростков ростом от 155 см. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

У велосипедов Raskat легкая и крепкая рама из авиационного алюминия Т6061. Каждая модель имеет 10 скоростей – такое количество отлично подойдет для поездок по городу. Чтобы это выяснить, команда провела исследование среди велосипедистов. Благодаря выбору материала и оптимизации скоростей все модели удалось сделать облегченными. Они весят от 14 до 16 кг. Тросы тормозной системы и трансмиссия скрыты в раме велосипедов. Это делает поездки удобнее и безопаснее, а внешний вид — эстетичнее.

В линейке Raskat доступны модели велосипедов в четырех размерах и восьми цветах. Одни расцветки — яркие и глянцевые, другие — приглушенные и матовые. Команда бренда выбрала цвета, которые гармонируют с городской средой и часто встречаются на улицах: например, в дорожных знаках, указателях, светофорах, вывесках. Разнообразие цветов позволит покупателям найти вариант, подходящий именно им.

«Маркет» выпустил велосипеды Raskat к началу теплого сезона. В это время на маркетплейсе традиционно увеличивается спрос на велосипеды. Обычно он достигает пика в период с апреля по июнь и остается повышенным до конца сентября. Большинство покупателей ищут на сервисе городские модели: в 2023 г. на них пришлось 73% от всех продаж в категории. «Маркет» продолжит развивать новый бренд: ассортимент Raskat планируется расширить аксессуарами и другим транспортом для города.

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Помимо Raskat, у «Яндекса» есть и другие собственные бренды товаров, которые продаются эксклюзивно на «Маркете». Например, компьютерная техника Lunnen, чехлы и аксессуары для мобильных устройств Commo, мебель, сантехника и другие товары для дома Pragma. В число брендов также входит Tuvio — бытовая техника для дома и красоты, Junion — товары для детей и родителей, Nocord — инструменты и техника для дома и дачи, Lapsville – товары для домашних животных.