Новый релиз мессенджера Tavro для «Авроры»

Компания «Авроид», разрабатывающая программные продукты для российских операционных систем, выпустила новый релиз Tavro. В мобильном клиенте мессенджера Telegram для ОС «Аврора» улучшилась навигация, стали доступны дополнительные возможности администрирования групп и каналов. Об этом CNews сообщили представители «Авроид».

Приложение Tavro выполняет основные функции мессенджера: отображает списки чатов, может отправлять текстовые сообщения, изображения и видео, эмодзи, файлы, совершать звонки между пользователями Telegram, поддерживает различные системные уведомления в чатах, позволяет работать без подключения к интернету и др.

В новой версии приложения появились элементы навигации — табы в нижней части экрана, стала доступна возможность редактировать сообщения, закреплять чаты, управлять группами и каналами: удалять участников, менять названия и аватары. Эти обновления — новые шаги на пути улучшения пользовательского опыта. При этом работа над клиентом мессенджера не останавливается, впереди расширение возможностей аудиозвонков и развитие видеозвонков.

Чтобы получить доступ к новой функциональности Tavro, нужно скачать обновленную версию с сайта разработчика.

До конца 2024 г. можно бесплатно скачать демоверсию Tavro и пользоваться функциями привычного мессенджера на устройствах с отечественными операционными системами.