Приэльбрусье стало третьим по популярности в России в горнолыжный сезон

Цифровая экосистема МТС на основе данных сервиса для путешествий МТС Travel и обезличенной Big Data проанализировала поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря 2023 г. по март 2024 г. Так, горнолыжный курорт Кабардино-Балкарии стал третьим по популярности в стране среди туристов – в Приэльбрусье было совершено 7,5% от всех поездок на зимние курорты России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

При этом Приэльбрусье вошло в пятерку курортов по приросту туристического потока, в период с декабря 2023 г. по март 2024 г. число поездок увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего для отдыха курорты республики выбирали жители Москвы и Московской области, Краснодарского края, Ростовской области, Дагестана и Ставропольского края.

В целом число поездок россиян на горнолыжные курорты в стране выросло год к году на 7%. При этом половина от всех поездок в этом сезоне пришлась на горный кластер Сочи. В тройку наиболее популярных для катания регионов также вошла Карачаево-Черкесия – на республиканские курорты Архыз и Домбай пришлось 13,5% от всех поездок на горнолыжные курорты. В этом сезоне (декабрь 2023 г. – март 2024 г.) россияне проводили в среднем по шесть дней в горах.

Топ-10 регионов-лидеров по турпотоку (в количестве поездок), доля от всех поездок на горнолыжные курорты в декабре 2023 г. – марте 2024 г.: Краснодарский край 50%, Карачаево-Черкесская Республика 13,5%, Кабардино-Балкарская Республика 7,5%, Кемеровская область 6%, Республика Татарстан 3%, Мурманская область 3%, Республика Алтай 3%, Саратовская область 2,5%, Иркутская область 2%, Сахалинская область 2%.

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС о поездках в 22 наиболее крупных горнолыжных курорта России. В исследовании приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион после 1 декабря и вернувшиеся обратно до 1 апреля в 2022-2024 гг. В анализе учитывались поездки длительностью от одной до 14 ночевок, исключались частотные поездки в один и тот же регион.

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