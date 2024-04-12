Сервис кикшеринга «МТС Юрент» будет направлять один рубль с каждой поездки на самокатах на развитие инфраструктуры в городах

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» объявил 2024 г. «Годом безопасного самоката» и представил план мероприятий компании на этот сезон. В рамках «Года безопасного самоката» компания вводит взнос на инфраструктуру и безопасность — один руб. с каждой поездки на электросамокатах компании будет направлен на повышение безопасности поездок и строительство инфраструктуры в городах присутствия. Об этом рассказал генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге.

По прогнозам сервиса, в этом году на электросамокатах «МТС Юрент» будет совершено не менее 100 тыс. поездок, таким образом общая сумма «взноса» в этом сезоне составит более 100 млн руб. Эти средства сервис направит на улучшение порядка в городах, а именно строительство и нанесение парковок и отрисовку велополос. В частности, парковочная разметка в этом сезоне появится в Ижевске, Екатеринбурге, Тюмени, Казани, Калининграде, Краснодаре и других городах. Во всех городах присутствия сервиса «МТС Юрент» готов инвестировать в инфраструктуру для создания комфортных условий для поездок, особенно это касается велополос, пользоваться которыми смогут не только клиенты сервиса, но и все горожане.

Сервис также подписывает соглашения и дорожные карты по взаимодействию с властями для сбалансированного развития микромобильности в городах. Эти документы определяют «медленные» зоны и зоны запрета для поездок и помогают интегрировать самокаты в транспортный сценарий городов. Такие соглашения уже подписаны с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, Ижевском, Казанью, Воронежем, Тюменью, Калининградом, Нижним Новгородом, Самарой.

У оператора действует большой штат консультантов в Москве и регионах, задача которых обучать пользователей управлению самокатам, рассказывать им про ПДД и фиксировать нарушения правил. В рамках «Года безопасного самоката» их количество будет увеличено до 2,5 тыс. человек более чем в 30 городах присутствия. За три года работы с консультантами сервиса научились управлять самокатом по правила более 2,5 млн человек. В 2024 г. оператор проведет не менее 60 «Школ вождения» более чем в 35 городах России для повышения знаний ПДД для СИМ среди пользователей.

Консультанты также фиксируют основные нарушения правил движения на самокатах, например, езду вдвоем и неправильную парковку. «МТС Юрент» уже начал штрафовать пользователей за них. В частности, за езду двух и более человек на одном самокате штраф составляет 800 руб.; за парковку в неположенном месте — 500 руб.; за передачу аккаунта другому лицу, в том числе несовершеннолетнему, — моментальная блокировка в приложении; за управление самокатом до 18 лет — блокировка аккаунта в приложении; за другие нарушения ПДД будет вынесено предупреждение. При накоплении нескольких предупреждений аккаунт пользователя блокируется. С начала сезона по всей стране «МТС Юрент» выписал 10,819 тыс. штрафов и выявил более 20 тыс. нарушений.

Перед началом сезона «МТС Юрент» также запустил в приложении тестирование на знание правил дорожного движения. Сейчас прохождение теста из 10 вопросов добровольно, в перспективе планируется сделать его обязательным для новых пользователей. Также пользователи будут получать пуш о необходимости пройти тест, если они нарушили ПДД. Его уже прошли 10 тыс. человек. В рамках «Года безопасного самоката» компания будет дорабатывать механику тестирования, в том числе для того чтобы оно стало обязательным для новых пользователей.