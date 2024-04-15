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«Яндекс Музыка» прогнозирует рост рынка музыкальных стримингов в России на 15% в 2024 году

Рынок подписных музыкальных стримингов в России по итогам 2024 г. вырастет на 15%, по прогнозам «Яндекс Музыки».

Основными драйверами роста музыкальных стримингов в России станут увеличение числа пользователей платных подписок, в том числе мультиподписок, а также распространение умных колонок, появление локального контента и новых артистов.

Сервис ожидает увеличение рынка умных колонок примерно на 20% до 5,5 млн новых устройств в 2024 г., что подстегнет рост подписчиков музыкальных стриминговых сервисов.

В 2023 г. общий доход подписных музыкальных стриминговых сервисов в России составил 24-26 млрд руб. По данным GfK, в IV квартале 2023 г. «Яндекс Музыка» продолжает быть лидером по числу подписчиков среди стриминговых сервисов.

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