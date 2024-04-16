В корпоративный мессенджер Compass добавили регистрацию по почте и Single Sign-On

В корпоративном мессенджере Compass появилась регистрация по почте и Single Sign-On. Новые функции доступны в on-premise версии продукта – они помогают крупным компаниям и корпорациям создать более безопасное рабочее пространство. Об этом CNews сообщили представители Compass.

Теперь для регистрации пользователи могут использовать корпоративную почту или номер телефона. Функция помогает сотрудникам компаний не привязывать личный номер к рабочей учетной записи. Это позволяет сделать регистрацию быстрее для пользователей, а компаниям – не тратить время на подключение сервиса для отправки SMS с кодом авторизации.

Кроме того, Compass поддерживает авторизацию пользователей с помощью Single Sign-On. Теперь при входе в приложение пользователи могут нажать на кнопку входа через SSO, ввести учетные данные и начать работу в корпоративном рабочем пространстве. Такие данные как имя и фамилия автоматически передаются из корпоративного каталога и заполнят карточку сотрудника в Compass. Этот метод быстрее, чем классическая авторизация по номеру телефона или почте, а также позволяет построить дополнительный защищенный контур.

«Новые функции Compass целиком направлены на то, чтобы сделать рабочее общение более защищенным и комфортным для крупных компаний, и в то же время не строить непроходимый лабиринт в интерфейсе, – сказал Евгений Перов, директор продукта в корпоративном мессенджере Compass, – пользователи могут одной кнопкой авторизоваться в приложении и зарегистрироваться без личного номера телефона, а администраторы – контролировать безопасность корпоративной информации».

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Compass – корпоративный мессенджер для общения и работы в команде. Сервис помогает компаниям общаться в отдельных защищенных пространствах и хранить необходимые для работы данные на локальном сервере. Приложение доступно для ПК на Windows, Mac, Linux, а также смартфонов на iOS и Android.