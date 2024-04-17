«Авито» запускает программу выкупа планшетов у частных продавцов

С помощью сервиса пользователи смогут быстро и безопасно продать свой планшет партнеру «Авито», не прикладывая усилий для общения с потенциальными покупателями и самостоятельной продажи товара. После подачи частным пользователем объявления о продаже планшета «Авито» отправит ему предложение о выкупе устройства. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В случае согласия с предварительной ценой выкупа, которая будет видна сразу, пользователь сможет выбрать способ доставки гаджета партнеру «Авито», который осуществляет выкуп. Можно будет завезти планшет в пункт выкупа самостоятельно или вызвать сотрудника на дом или в другое удобное место встречи. Устройства сразу же проверят офлайн и переведут оплату за него.

Россияне регулярно продают как новые, так и б/у гаджеты — так, в I квартале 2024 г. продажи новых планшетов на «Авито» выросли на 14% по сравнению с тем же периодом 2023 г. Однако значительная часть владельцев устройств, желающих продать свой гаджет, не хочет тратить время на общение, торг и встречи с покупателями. Программа официального выкупа техники от «Авито» решает эту задачу и позволяет продать устройство за один день. На этапе запуска в программе выкупа планшетов участвуют 25 партнеров в более чем 60 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Астрахани, Казани, Новосибирске, Барнауле, Тюмени, Перми, Самаре и Уфе. Сервис доступен только в приложении и веб-версии «Авито».

Пользователь может подать объявление о продаже планшета по стандартному пути размещения объявления на «Авито». Если устройство подходит по характеристикам для программы выкупа, в объявлении о продаже появится приглашение с предложением выкупа. На старте под программу выкупа попадают только устройства Apple, в дальнейшем программа может быть расширена на другие популярные бренды.

Далее нужно будет ответить в приложении на несколько вопросов о состоянии планшета, выбрав ответы из предлагаемых вариантов, указать все недостатки и неисправности, и при необходимости сделать фотографии гаджета с разных сторон. После этого предварительная цена выкупа будет показана сразу.

Далее, если пользователь согласен с условиями выкупа, он может выбрать — либо самостоятельно отвезти устройство в один из пунктов выкупа партнера, или вызвать представителя партнера на дом или в другое удобное место встречи. Специалист проверит состояние планшета, и назовет по итогам проверки финальную цену, которая может быть скорректирована от изначальной, если найдутся скрытые дефекты, или, наоборот, даже быть увеличена.

Выкупленные устройства в дальнейшем будут доступны для покупки. Партнер платформы будет проводить предпродажную подготовку устройства — проверку, диагностику, а также ремонт и устранение дефектов при их наличии.

Программа выкупа смартфонов заработала на «Авито» в октябре 2022 г. Сейчас сервис доступен пользователям уже более чем в 70 городах России.

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«Авито» — онлайн-платформа объявлений. Спомощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито» Доставка с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Каждая пятая сделка на «Авито» совершается с Доставкой. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 200 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей. Каждую секунду на «Авито» совершается более 10 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 1 млн новых объявлений. В «Авито» работает более 8000 сотрудников.