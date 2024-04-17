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VK открывает набор на оплачиваемую летнюю стажировку

VK приглашает студентов и начинающих специалистов на оплачиваемую летнюю стажировку по техническим, digital и креативным направлениям. Участники смогут поработать над реальными задачами сервисов VK и поучиться у опытных наставников. В летнем наборе программы впервые появятся вакансии в команды магазина приложений RuStore и коммуникационной платформы VK WorkSpace. Об этом CNews сообщили представители VK.

Летняя стажировка VK пройдет по востребованным ИT- и digital-направлениям, включая фронтенд-, бэкенд- и мобильную разработку, ИИ и машинное обучение, аналитику, тестирование, маркетинг, UI/UX-дизайн. В летнем наборе программы появились новые специальности, среди которых — DevOps-инженер, специалист по безопасности облаков, инженер машинного обучения, специалист по работе с инфлюенсерами.

Стажеров ждут в командах «ВКонтакте», «VK Маркета», VK Tech, VK Education, Mail.ru, VK WorkSpace, RuStore и других сервисов компании. Участники будут работать над прикладными проектами под руководством экспертов-наставников. Ребятам предстоит решать задачи, связанные с обучением нейросетевых моделей, проводить продуктовые эксперименты, участвовать в разработке текущих и новых сервисов, запускать охватные маркетинговые кампании с участием популярных блогеров. Лучшие стажеры смогут получить оффер в компанию.

Стажировка будет длиться три или шесть месяцев и занимать от 20 до 40 часов в неделю. Формат и график зависят от вакансии: часть позиций предполагает очное присутствие в офисах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани или Сочи, другие — удаленный или гибридный режим работы. Участники программы смогут присоединиться к закрытой вечеринке «Ночь стажера» в московском офисе VK.

Всем кандидатам необходимо пройти отбор, состоящий из тестирования, HR- и технического собеседования. Сроки и этапы отбора могут отличаться в зависимости от направления. Претенденты могут оставить несколько заявок на различные позиции. Следить за процессом отбора на стажировку можно в личном кабинете — в нем будет появляться актуальный статус на каждом этапе.

«Для многих студентов и выпускников карьера в ИT начинается со стажировки в VK. Стажеры работают вместе с опытными членами нашей команды, решая те же задачи, что и штатные сотрудники. Это реальный прикладной опыт, который помогает ребятам по окончанию программы успешно развиваться в сфере технологий. Уверена, что и в этом году в числе стажеров окажутся наши будущие коллеги. А чтобы у них были все шансы на успешный старт в индустрии, мы уже на первом этапе даем им все необходимое: интересные задачи, опытных наставников, и главное — возможность развивать сервисы и технологии, которыми пользуются миллионы», — сказала Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

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