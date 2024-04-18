«БКС Мир инвестиций» запустил консенсус-прогнозы в мобильном приложении

В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» стали доступны целевые цены по акциям, торгующимся на Московской Бирже, с горизонтом 12 месяцев и рекомендации (покупать/держать/продавать) от ведущих российских инвестдомов, а также консенсус-прогнозы СПбМТСБ, которые формируются на основе прогнозных значений от крупнейших аналитических команд отечественного финансового сектора и анализа полученных данных. Об этом CNews сообщили представители «БКС Мир инвестиций».

Это позволит инвесторам ориентироваться на независимую экспертизу при принятии инвестиционных решений в рамках системы «одного окна», где представлены оценки от всех аналитических команд российских банков и брокеров.

Сервис прогнозов СПбМТСБ пришел на смену ушедшим с российского рынка зарубежным аналогам и создан для обеспечения инвесторов своевременной и качественной информацией. Проект является показательным примером импортозамещения информационных услуг и развития российских инвестиционных сервисов.

«Благодаря прогнозным значениям инвесторам станет доступно еще больше полезной информации о ценной бумаге, что поможет нашим клиентам делать качественный выбор в своих инвестициях. Кроме того, сервис прогнозов от СПбМТСБ – это хороший пример импортозамещения и развития новых отечественных источников данных в финансовой отрасли. У нас, как у лидера инвестиционного рынка, есть все необходимые компетенции для того, чтобы реализовать и адаптировать российские аналоги. И наше партнерство с СПбМТСБ демонстрирует успешную интеграцию собственных инновационных решений, которые являются альтернативой западным», — сказал Алексей Евсютин, директор по продукту «БКС Мир инвестиций».

Владлена Рубцова, управляющий директор СПбМТСБ: «Сотрудничество с БКС – важный шаг в развитии и повышении доверия к российским информационным сервисам. Данная интеграция позволит пользователям приложения получать актуальную информацию о прогнозах по российским ценным бумагам. Добавление консенсус-прогнозов позволит клиентам «БКС Мир инвестиций» сравнивать потенциал бумаг разных российских эмитентов, а также поможет в принятии инвестиционных решений. Консенсус-прогнозы сервиса СПбМТСБ формируются только на основе данных от признанных экспертов на финансовом рынке, которые являются представителями sell-side аналитических команд российских банков и брокеров».

Новый сервис доступен пользователям операционной системы Android и в ближайшее время появится в приложении БКС на iOS.