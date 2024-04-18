Bronevik.com расширяет присутствие апартаментов на своей платформе

Платформа Bronevik.com, входящая в «МТС Travel», внедрила обновление для апартаментов и квартир: теперь их владельцы могут предлагать гостям неограниченное количество тарифов и настраивать дополнительные опции. Это открывает выход на платформу множеству новых объектов посуточной аренды. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Интеграция гибких тарифов осуществлена совместно с сервисом для управления посуточной недвижимостью RealtyCalendar. Через его менеджер каналов владельцы апартаментов смогут настраивать разные тарифы, в том числе раннего бронирования и длительного проживания, стоимость дополнительного места и другие опции. А также указывать минимальную продолжительность пребывания, что особенно важно для объектов, не готовых предлагать аренду на одни сутки.

Bronevik.com является поставщиком отельного контента для большинства российских туристических агрегаторов, а также для business travel агентств, турагентств и туроператоров. Поэтому присутствие на платформе дает владельцам апартаментов и квартир возможность предлагать свои объекты как самостоятельным путешественникам, так и корпоративным клиентам. А гибкое управление тарифной политикой поможет увеличить средний чек, длительность проживания и загрузку номеров.

«Сейчас мы активно наращиваем базу объектов посуточной аренды. Только за 2023 г. количество бронирований апартаментов и квартир через нашу платформу выросло в 2,5 раза. Запуск гибкой тарифной политики совместно с RealtyCalendar – крупнейшим сервисом для управления посуточной недвижимостью в России – откроет доступ на Bronevik.com множеству новых объектов и заметно расширит ассортимент», – сказала исполнительный директор платформы Bronevik.com Марина Гончаренко.

«С развитием внутреннего туризма посуточный бизнес набирает обороты. В 2023 г. количество броней через наш сервис увеличилось на 95% по сравнению с прошлым годом. Также мы отмечаем большое количество новичков в посуточном бизнесе – за прошлый год наша клиентская база увеличилась на 72%. Наша миссия – сделать рынок посуточной аренды цивилизованным, безопасным и удобным для предпринимателей и гостей. И обновленная интеграция с ведущим поставщиком отельного контента Bronevik.com – еще один шаг в этом направлении», – сказал CEO RealtyCalendar Илья Формальский.

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Bronevik.com — российский отельный консолидатор с более 60 тыс. объектов размещения в четырех тыс. населенных пунктах. С каждым объектом компания работает напрямую, без посредников. С 2022 г. входит в группу «МТС Travel».

RealtyCalendar — российский сервис для управления посуточной недвижимостью, с помощью которого восемь тыс. предпринимателей управляют более чем 70 тыс. квартир в России и за рубежом. Компания на рынке с 2013 г.