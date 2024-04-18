«МегаФон» обеспечил 4G-интернетом Александровскую слободу

«МегаФон» построил объекты связи в динамично развивающемся туристическом комплексе «Александровская слобода». В результате проведенных работ высокоскоростной интернет стал доступен посетителям отеля и парка на территории 100 гектаров. Скорость мобильного интернета в смартфонах клиентов компании выросла в три раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Александровская слобода» — рекреационная зона с новым оздоровительным гостиничным комплексом, расположенная на берегу реки Созь в Конаковском районе Тверской области. Территория парк‑отеля подходит для семейного досуга на природе: спортивный комплекс с лошадьми, огромный парк техники для активного отдыха, три озера для любителей рыбалки, контактный зоопарк, — все это радует и привлекает туристов.

Чтобы обеспечить гостей надежной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом, «МегаФон» развернул сеть в среднечастотном диапазоне LTE. Проведенные работы позволяют с максимальным комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами: одновременно разговаривать по телефону и серфить в интернете, вести прямые эфиры или пересылать в мессенджерах сотни фотографий с речными видами, делиться впечатлениями в соцсетях или работать удаленно.

«По данным наших аналитиков, с начала года туристическую зону Конаковского района и его окрестностей посетило на 15% больше туристов из других регионов, чем за тот же период прошлого года. Ежегодно мы готовим телеком инфраструктуру к увеличению нагрузки, модернизируем и строим новые базовые станции. Только за первый квартал этого года мы провели апгрейд 80 базовых станций, расположенных в разных уголках области», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Тверская область является точкой притяжения для туристов из европейской части России. С заметным отрывом среди посетителей местных баз отдыха и санаториев лидируют москвичи: на них приходится более 66% туристического трафика. В пятерке регионов, откуда чаще других приезжают отдыхающие, также Владимирская, Нижегородская и Ленинградская области.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.