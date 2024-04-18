«МегаФон» включил 4G на Глубокинском водопаде

Более 700 сельчан Кемеровской области впервые получили доступ к качественным голосовым звонкам и быстрому мобильному интернету четвертого поколения «МегаФона». Оператор установил телеком-оборудование в селе Глубокое Топкинского района, в результате чего устойчивый сигнал появился на участке трассы «Новосибирск – Юрга», которая проходит через населенный пункт, и на водопаде, расположенном в 2 километрах от него. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С появлением надежной сотовой связи в селе Глубокое абоненты «МегаФона» могут получать электронные государственные услуги, пользоваться цифровыми сервисами и образовательными платформами, записываться на прием к врачу, оплачивать счета, читать новости в интернете, обмениваться файлами, общаться в мессенджерах и социальных сетях, слушать музыку онлайн и смотреть фильмы в высоком разрешении.

Мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с пользуются не только местные жители, но и приезжие – автомобилисты и туристы. Через населенный пункт проходит трасса регионального значения «Новосибирск – Юрга». Глубокое широко известно и у эко-путешественников, которые приезжают сюда, чтобы посетить одноименный водопад – жемчужину Топкинского района.

Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE, отличающейся кристально чистым звуком и мгновенным соединением. Абонент может одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества сигнала.

«Когда мы разрабатываем технические решения для строительства телеком‑объектов в малых населенных пунктах, то всегда стараемся найти оптимальный вариант. Чтобы обеспечить уверенное покрытие на максимальной территории и стабильный прием сигнала как на улице, так и внутри помещений, на базовых станциях запускается низкочастотный диапазон. А среднечастотный отвечает за емкость сети, увеличивают средние и максимальные скорости передачи данных. Таких показателей достаточно, чтобы жители небольших поселений могли пользоваться возможностями LTE-сети наравне с жителями крупных городов», - сказал директор «МегаФона» в Кузбассе Иван Бувальцев.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.