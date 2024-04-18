МТС расширила покрытие LTE в селе прадеда Александра Пушкина

МТС сообщила о расширении сети LTE в селе Капитанщино Добровского района Липецкой области. Высокоскоростной мобильный интернет пришел в прилегающие коттеджные поселки.

МТС запустила дополнительное оборудование в селе Капитанщино, чтобы жители и туристы могли пользоваться цифровыми сервисам на скорости, не уступающей привычным городским стандартам.

Небольшое село Капитанщино известно как родина предков поэта Александра Пушкина по материнской линии. Капитанщино было основано крестьянами соседнего села Коренёвщино, владельцем которого был прадед А.С. Пушкина – помещик и капитан в отставке Алексей Федорович Пушкин. От звания и получило название его новое село.

«Капитанщино входит в обязательный маршрут пушкиноведов. Туристам тоже важна хорошая связь в дороге, ведь сразу за Капитанщино будет Коренёвщино, где в родовом имении жила бабушка поэта Мария Алексеевна Пушкина-Ганнибал. Именно она вышла замуж за сына «арапа Петра Великого» и стала первой воспитательницей Александра Сергеевича. Находясь здесь, путешественники могут делиться в сети фотографиями природных просторов и памятника, посвященного предкам поэта», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.