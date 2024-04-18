RuStore: у китайских разработчиков растет интерес к российской аудитории

Более 70% компаний из Китая, зарегистрированных в официальном магазине приложений RuStore, зарабатывают на опубликованных приложениях. Иностранным издателям доступны все платежные инструменты RuStore, включая встроенные покупки и подписки, а также возможность публиковать платные приложения.

Все чаще в RuStore появляются игры из Китая, которые недоступны в России в других сторах. Среди них популярные игры от китайской студии YKW Game, чья аудитория превышает 100 млн игроков по всему миру.

Одновременно с увеличением числа иностранных приложений растут эксклюзивные внутриигровые предложения для пользователей RuStore. Например, игроки могут получить уникальный внутриигровой набор в игре «Великий Султан» от китайского разработчика Clicktouch.

«Привлечение иностранных разработчиков — важное направление в развитии RuStore. Мы постоянно общаемся с новыми студиями и помогаем выходу новых и уникальных предложений для наших пользователей. Сейчас в нашем каталоге доступно более 37 тыс. приложений, из которых треть — от зарубежных паблишеров», — сказал Илья Ульянов, директор по работе с партнерами в RuStore.

«RuStore — наш главный партнер в России, который оказывает большую поддержку и помогает нам развивать продукт на этом рынке. Мы отметили, что в RuStore аудитория в три-четыре раза более активная и платежеспособная, чем на других платформах. Рекламные возможности для продвижения на платформе позволяют привлечь еще больше новых пользователей», — отметил Питер Чжан, операционный директор YKW Game.

RuStore открыл консоль для всех иностранных издателей летом 2023 г. Разработчикам доступны загрузка приложений, инструменты продвижения и подключение технологий магазина, в том числе платежей, push-уведомлений и геосервисов.