«Одноклассники» начали автоматически скрывать ненормативную лексику

Теперь «Одноклассники» автоматически обнаруживают на платформе нецензурные слова и скрывают их: вместо ненормативной лексики пользователи видят звездочки. Новая функциональность стала шагом к развитию комфортной среды для общения в соцсети. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников».

Новая технология «Одноклассников» автоматически распознает нецензурные слова и производные от них и моментально скрывает их специальными символами – звездочками. Это касается любых публичных текстов, например постов и статусов, подписей под фотографиями и видео, названий и описаний групп. Такая мера защищает пользователей «Одноклассников» от оскорблений и значительно снижает уровень токсичного общения, особенно в комментариях, чтобы люди могли взаимодействовать друг с другом в безопасном пространстве.

Одноклассники «Одноклассники» начали автоматически скрывать ненормативную лексику

По данным «Одноклассников», за последние четыре года пользователи стали на 58% меньше материться в текстах, которые размещают в соцсети. Причем объем нецензурной лексики стабильно снижается: в 2023 г. ее стало на 25% меньше, чем в 2022 г., на 29% – чем в 2021 г., на 53% – чем в 2020 г.

«Одноклассники – место, куда люди приходят общаться и поддерживать связь с друзьями и близкими. Мы уделяем особое внимание атмосфере на нашей площадке и поддерживаем комфортную для пользователей среду. Для этого постоянно совершенствуем продукт и создаем новые технологии для снижения токсичности», – сказал Александр Москвичев, директор по продукту «Одноклассники».

Обновление уже доступно в соцсети. При желании пользователи могут отказаться от него: зайти в настройки профиля, в разделе «Публичность» выбрать «Дополнительно» и выключить опцию «Включить фильтрацию нецензурной лексики».

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«Одноклассники» внедряют новые технологии, чтобы ограничивать нежелательный и неприемлемый контент. Соцсеть защищает своих пользователей с помощью ручной и автоматической модерации на базе машинного обучения, например размывает фото со сценами насилия и скрывает изображения категории 18+. В конце 2023 г. «Одноклассники» также запустили модель на основе машинного обучения, которая ограничивает навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками на площадке. Позднее соцсеть предоставила всем пользователям возможность закрыть контент в профиле от посторонних.