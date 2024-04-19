В театре «Приют комедианта» запустили сервис бронирования столиков в буфете

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о подключении сервиса «МТС Live» бронирования столика в кафе театра «Приют комедианта». «Приют комедианта» стал первым театром Санкт-Петербурга, в котором появилась функция бронирования столика в театральное кафе театра через сервис «МТС Live». Благодаря удобной функции гости театра не будут стоять в очередях в буфете до спектакля или в антракте. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«"Приют комедианта" — это театр, где зрители всегда на первом месте. Мы постоянно совершенствуемся, чтобы быть интереснее, современнее, актуальнее, и мелочей в таком деле не существует. Театр начинается с приветливых кассиров, участливых билетеров, добродушных работников гардероба. И, конечно, его невозможно представить без кафе — места, где приятно предвкушать просмотр выбранного спектакля и делиться в антракте своими впечатлениями. Посещение театрального кафе — это добрая традиция. И мы рады сделать визит в театр на Садовой еще комфортнее и технологичное вместе с нашим партнером "МТС Live"», — сказал Виктор Михайлович Минков, директор, художественный руководитель театра «Приют комедианта», заслуженный работник культуры России.

Забронировать столик в буфет и оформить предзаказ из меню можно при покупке билетов на витринах «МТС Live» и Ticketland либо через сайт театра. После оплаты приходит смс-уведомление с номером бронирования и датой мероприятия, а в день спектакля стол будет сервирован к выбранному времени. Театральное кафе начинает работу в 18:00 и закрывается после антракта. Забронировать столик можно на определенное время: до начала спектакля или на время антракта.

Функция онлайн-предзаказа успешно работает уже больше полугода с начала театрального сезона в Театре им. Евгения Вахтангова – с ее помощью удалось увеличить пропускную способность воссозданного исторического буфета, тем самым позаботиться о комфорте гостей театра: почти все столики забронированы за несколько недель до спектакля. Кроме Театра им. Евгения Вахтангова, Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и ряда других столичных театров, функция брони столиков запущена в Пермском Театре-Театре, Татарском театре Камала и других региональных театрах.

«В "МТС Live" мы создаем дополнительные цифровые продукты для удобства и комфорта зрителей, которые могут оставить еще больше впечатлений от похода в театр. Сначала для Театра им. Евгения Вахтангова, а потом и для других театров мы разработали специальное дополнение к сайту, благодаря которому гости могут заранее позаботиться о своем отдыхе во время антракта. Мы рады, что теперь и гости театра «Приют комедианта» смогут протестировать сервис и в дальнейшем пользоваться им чаще», – сказал генеральный директор «МТС Live» Михаил Минин.

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«МТС Энтертейнмент» (бренд «МТС Live») – дочерняя компания, объединяющая проекты и активы МТС в сфере офлайн-развлечений, в которые входят: билетные сервисы «МТС Live», Ticketland, Ticketscloud, приложение «МТС Live App», направление по организации концертных и театральных выступлений, продюсирование мероприятий, «МТС Live Холл» в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Воронеже, Екатеринбурге и другие концертные площадки. Компания определяет стратегическое развитие активов, их взаимодействие, обеспечение синергий с продуктами и сервисами экосистемы МТС. Первым инвестиционным проектом «МТС Энтертейнмент» стали мюзикл «Шахматы», ставший одной из ключевых театральных премьер 2020 г., а в 2022 г. компания стала инвестором и сопродюсером оригинального российского мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» по мотивам группы «Секрет», который собрал в прокате уже более миллиарда рублей.