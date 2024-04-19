В «Яндекс Аренде» теперь можно снять квартиру в трейд-ин

Сервис по долгосрочной аренде жилья «Яндекс Аренда» добавил возможность снять квартиру в трейд-ин. Специалисты сервиса сдадут квартиру, из которой съезжает арендатор, и предложат ему скидку на съем новой. Новый формат аренды доступен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Аренды».

Аренда в трейд-ин поможет жильцам быстрее и дешевле поменять съемную квартиру, а собственникам — безболезненно сменить арендаторов и уменьшить время простоя недвижимости. Как показал опрос «Яндекс Аренды»*, каждого третьего арендатора собственники жилья просили перенести переезд, чтобы было больше времени на поиск жильцов. Столько же респондентов сталкивались с просьбой помочь найти новых съемщиков.

Так, более трети арендаторов (36%) помогали с поиском жильцов для съемной квартиры, из которой планировали съезжать. Более половины из них предлагали арендовать жилье друзьям или родственникам. 39% выкладывали объявления в социальных сетях, а 19% жильцов помогали собственникам с организацией просмотра квартиры.

Чтобы воспользоваться арендой в трейд-ин жильцу нужно оставить контакты собственника квартиры, которую он ранее снимал, в специальной форме. «Яндекс Аренда» свяжется с владельцем жилья и поможет сдать квартиру новым жильцам. Специалисты сервиса возьмут на себя весь процесс сдачи — от экспертной оценки стоимости и создания виртуального тура по квартире до публикации объявлений и сбора заявок. Собственнику останется только выбрать новых арендаторов по подробным анкетам кандидатов. Сейчас больше половина квартир «Яндекс Аренды» сдается менее чем за пять дней.

Начать поиск новых жильцов можно еще до съезда из квартиры или в любое время после переезда. Как только собственник заново сдаст жилье, арендатор, воспользовавшийся механикой трейд-ина, получит скидку в размере 50% на один платеж за его новую съемную квартиру.

*Команда «Яндекс Аренды» провела опрос среди 1200 жильцов арендного жилья.