Возможности нейросети Kandinsky 3.1 стали доступны всем пользователям

Улучшенная модель генерации изображений по текстовому описанию Kandinsky 3.1 теперь доступна всем пользователям без ограничений. Обновлённая версия дообучена на датасете эстетичных изображений, что позволило повысить качество генерации картинок.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Первыми оценить возможности усовершенствованной версии нейросети Kandinsky 3.1 смогли в начале апреля дизайнеры, художники и блогеры. Мы получили много положительных отзывов и комментариев, которые помогли нам улучшить ее. С сегодняшнего дня Kandinsky 3.1 доступна всем пользователям. Она позволяет любому человеку реализовать свой творческий потенциал, а для профессионалов — это инструмент для более эффективного развития в креативной индустрии. Изображения, которые генерирует новая версия, поражают своей реалистичностью, креативностью и яркостью. Как и прежние версии, модель абсолютно бесплатна и доступна на разных поверхностях».

Добавление уникальной функции улучшения запроса (бьютификации) упрощает процесс создания изображений. Теперь нет необходимости быть профессиональным промпт-инженером — новая функция помогает создать детальный промпт за пользователя: достаточно написать всего несколько слов описания желаемого изображения, остальное сделает встроенная в новую версию нейросети языковая модель GigaChat Pro — она расширяет и обогащает деталями промпт.

Также за счёт нового подхода к обучению и качественного датасета значительно улучшилась функция inpainting, которая позволяет редактировать отдельные части изображения.

Кроме того, у пользователей теперь есть возможность воспользоваться в основном Telegram-боте в том числе и быстрой моделью Kandinsky 3.1 Flash. Время генерации изображения c помощью этой версии модели по сравнению с базовой версией уменьшилось более чем в 10 раз.

Оценить возможности искусственного интеллекта можно на платформе fusionbrain.ai, в Telegram- и VK-ботах, а также в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

В ближайшее время пользователям также будет доступна генерация изображений в 4K, функции создания вариаций изображения, смешивания нескольких картинок, смешивания картинок и текстов, генерации стикерпаков и возможность вносить локальные изменения на картинке, не меняя всей композиции сцены (ControlNet). Кроме того, очень скоро все пользователи смогут протестировать и обновлённую версию модели генерации видео по тексту Kandinsky Video 1.1.

Модель разработана командой Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённых датасетах Sber AI и компании SberDevices.