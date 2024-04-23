Поиск «Яндекса» покажет подтвержденные профили врачей и поможет сориентироваться в отзывах пациентов

«Яндекс» обновил поиск по врачам. В нем появились подтвержденные профили докторов с расширенной информацией о специалистах. Пользователи смогут получить больше сведений о профессиональном опыте врача, и им будет еще удобнее выбрать нужного доктора. Кроме того, нейросеть в поиске по врачам проанализирует отзывы пациентов и поможет сориентироваться, с какими диагнозами или за какими манипуляциями следует обращаться к конкретному доктору. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс Поиск» показывает профессиональные профили врачей, когда пользователи ищут доктора определенной специальности или интересуются конкретным медиком. Такие профили формируются поисковой системой автоматически из источников в интернете и данных из клиник. В них содержатся сведения об образовании, опыте, областях специализации и лечебной практике. Теперь у врачей есть возможность редактировать свои профили и вносить туда новые данные. Например, указать, что они повысили квалификацию, опубликовали статью в научном журнале или защитили ученую степень.

Чтобы редактировать информацию, специалисту нужно подтвердить личность и авторизовать свой профиль. Подтвержденные профили врачей «Яндекс» отметит синей галочкой. Кроме того, доктора с авторизованными профилями смогут отвечать на отзывы.

Чтобы пользователю было удобнее ориентироваться при выборе специалиста, «Яндекс» внедрил в поиск по врачам языковую модель. Нейросеть выделит из отзывов на врача то, о чем чаще всего пишут его пациенты. Это полезно, если к доктору нужно обратиться по конкретному поводу. Например, если пользователь хочет вылечить пульпит и ищет подходящего стоматолога-терапевта, он может сразу прочесть, остались ли довольны визитом другие пациенты с той же проблемой.

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«Яндекс Поиск» — поисковая система, которая ежедневно обрабатывает десятки миллионов запросов. Она помогает находить информацию, разбираться в сложных вопросах и умеет давать пользователям подсказки с учетом их интересов: что почитать, где найти нужный товар, как подобрать врача, куда пойти пообедать и др. Поиск «Яндекса» находит не только сайты и веб-страницы, но и объекты на них. Например, он показывает информацию о товарах в удобных карточках прямо под поисковой строкой. Задать вопрос «Поиску» можно любым удобным способом — текстом, голосом или изображением.