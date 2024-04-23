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RU-Center стал первым продавцом отечественных SSL-сертификатов ТЦИ

RU-Center заключил соглашение с Техническим центром Интернет (ТЦИ) и будет первым в России предоставлять разработанные ТЦИ SSL/TLS-сертификаты с криптосистемами ГОСТ и ECDSA. Об этом CNews сообщили представители RU-Center.

На базе ТЦИ — технического оператора национальной доменной зоны — создан коммерческий удостоверяющий центр, выпускающий SSL/TLS-сертификаты. RU-Center как ключевой партнер ТЦИ будет предлагать клиентам сертификаты оператора, поддерживающие российские криптосистемы.

SSL — базовая технология, используемая для безопасного обмена данными с пользователями сайтов. В течение 2022-2023 гг. ситуация на рынке SSL-сертификатов обострилась из-за ухода сразу нескольких западных удостоверяющих центров и отказа от предоставления услуг российским компаниям под санкциями.

«Развитие отрасли отечественных цифровых сертификатов ожидаемо. Рынок не терпит пустоты, так что рано или поздно здесь появятся новые решения, они займут место ушедших. SSL-сертификаты от ТЦИ видятся нам наиболее перспективными из российских разработок, которые мы можем рекомендовать своим клиентам», — сказал Андрей Кузьмичев, генеральный директор RU-Center.

В линейке RU-Center доступно четыре типа сертификатов ТЦИ: два с российским криптоалгоритмом семейства ГОСТ 34.10 и два с алгоритмом ECDSA, в том числе тип Wildcard — для защиты всех поддоменов компании. Подтверждение и выпуск ключей аналогичны процессам у других поставщиков. SSL-сертификаты ТЦИ можно использовать как вместе с другими решениями, включая SSL оставшихся зарубежных поставщиков, так и отдельно от них.

«Первоочередной целью в проекте для ТЦИ является развитие полностью независимых технологий, при этом совместимых с существующей экосистемой TLS. Для снижения степени зависимости используется программное обеспечение Центра Сертификации TLS, разработанное нашими специалистами «с нуля», для продвижения отечественной криптографии реализован выпуск сертификатов с криптосистемой ГОСТ, а поддержка более распространенной в вебе криптосистемы ECDSA позволяет использовать сертификаты, выпущенные ЦС ТЦИ, без изменения типового программного обеспечения, как серверного, так и клиентского», — сказал Алексей Рогдев, генеральный директор ТЦИ.

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