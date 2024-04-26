В преддверии туристического сезона МТС построила ВОЛС к самому популярному пляжу Приморья

МТС, цифровая экосистема, сообщает о завершении строительства высокотехнологичной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Ливадию продолжительностью более 10 километров. Запуск оптоволокна позволит увеличить скорость мобильного интернета в одном из самых популярных мест отдыха на побережье Японского моря до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

ВОЛС соединяет две крупных рекреации на юге Приморского края — поселок Волчанец и поселок Южно-Морской. Запуск оптоволоконной линии связи позволит расширить покрытие и увеличить емкость и надежность сети. Теперь местные жители и сотни тысяч туристов смогут с большим комфортом пользоваться самыми современными сервисами — онлайн-кинотеатром, электронной библиотекой, видеосервисами, образовательными и музыкальными приложениями – прямо на берегу моря.

Ливадия — это более 15 км песчаных пляжей, популярных как у местных жителей, так и у гостей региона. В сезон Ливадию посещают сотни тысяч туристов. По данным МТС, помимо приморцев, туда также едут гости из Хабаровска, Москвы, Южно-Сахалинска и Благовещенска - на них приходится почти 50% всего турпотока. Также в Ливадии расположены многочисленные базы отдыха и другие объекты размещения для туристов. Новая телеком-инфраструктура позволит эффективно развивать инновационные цифровые решения для создания комфортной туристической среды, работающие на базе интернета вещей — например, экомониторинг.

«Тренд на строительство ВОЛС — один из ключевых в Приморском крае в области развития цифровой инфраструктуры как в крупных городах, так и рекреациях. В последние годы актуальность внутреннего туризма для Приморья значительно возросла, география гостей расширилась, а турпоток увеличился. По данным МТС, пляжи в Ливадии и Волчанце стабильно возглавляют рейтинг самых популярных мест летнего отдыха в Приморском крае. Наличие современной и надежной связи в рекреациях еще больше повышает туристическую привлекательность региона и делает отдых более комфортным и безопасным», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.