VK Реклама покажет бизнесу портрет аудитории сайта

В кабинете «VK Рекламы» появился новый инструмент — портрет аудитории. С его помощью бизнес, продвигающий на платформе сайты, сможет составить обезличенный профиль посетителей за неделю. Аналитика поможет скорректировать маркетинговые стратегии и увеличить эффективность кампаний. Об этом CNews сообщили представители VK.

Инструмент покажет срез аудитории по трем параметрам: социально-демографическим характеристикам, географии и интересам. По умолчанию бизнесу будет доступно распределение посетителей сайта по полу и возрасту, топ-5 городам и интересам. Дополнительно доступен расширенный список городов и регионов. Топ интересов покажет, какими темами посетители сайта интересуются больше, чем пользователи рунета в среднем.

Для формирования портрета аудитории необходимо установить пиксель VK Рекламы. Инструмент доступен бизнесу не менее чем с одной тыс. посетителей сайта за неделю.