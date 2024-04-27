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Компания ТрансТелеКом представила свое новое решение по организации выделенных корпоративных сетей на базе обычного доступа в интернет на Конференции CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024»

Компания ТрансТелеКом, провайдер цифровых сервисов для бизнеса и государства, предлагает услугу по организации корпоративных сетей связи по модели сеть как сервис. Об услуге рассказал Александр Николаев, начальник отдела маркетинга АО «Компания ТрансТелеКом», на Конференции «Цифровизация ритейла и электронная коммерция 2024», которую провел CNews 25 апреля 2024 года.

ТрансТелеКом имеет большой опыт взаимодействия с бизнесом, имеющим территориально распределенные отделения, и хорошо понимает сложности самостоятельного построения корпоративных сетей на базе обычного доступа в интернет по сравнению с выделенной (изолированной) корпоративной сетью от одного оператора. К таким сложностям можно отнести неоднородность операторов, оказывающих услугу доступа в интернет на объектах заказчика. У каждого из операторов может быть своя тарифная политика, свои правила и SLA, и в итоге бизнес оказывается перед необходимостью обслуживать достаточно громоздкую договорную систему. ТрансТелеКом предлагает услугу SD-WAN по организации корпоративной сети с единым SLA, сопоставимым с корпоративными сетями, организованными одним оператором связи. В основе решения российское программное и аппаратное обеспечение, снижающее риски в части нарушения информационной безопасности и обеспечивает независимость от зарубежного ПО и оборудования.

«Основная цель нашей работы – формирование условий для эффективного цифрового развития бизнеса. Технология SD-WAN – это создание корпоративной сети передачи данных под ключ, быстро и безопасно», – рассказал Александр Николаев.

Подробнее узнать о сервисе можно на официальном сайте компании.

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