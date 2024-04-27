МТС полностью перевела свою сеть в стандарт LTE в пяти крупных городах Калужской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила работы по масштабной модернизации сети в крупных городах Калужской области. Впервые в регионе МТС реализовала инновационный проект по расширению сети четвертого поколения за счет частот 3G. Результатом стало увеличение емкости сети LTE и рост на 25% средних скоростей мобильного интернета. Внедрение новых технологий открывает жителям Калуги, Кирова, Людиново, Кондрово и Сосенского новые цифровые возможности быстрого доступа к интернет-ресурсам в любой точке города и в любое время. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизация телеком-оборудования МТС позволила увеличить зону LTE-покрытия и сделать ее «бесшовной» для жителей пяти городов региона. В настоящий момент обновленная сеть LTE МТС запущена на 100% базовых станций Калуги, Кирова, Людинова, Сосенского и Кондрово.

Расширение сети высокоскоростного мобильного интернета реализовано за счет перевода в стандарт LTE базовых станций, ранее работавших в стандарте 3G. При этом пользователи 3G-гаджетов могут продолжать пользоваться сетью третьего поколения, не испытывая проблем с доступом в интернет.

Проведенные масштабные работы позволили на четверть увеличить среднюю скорость мобильного интернета во всех районах городов, а также увеличить зону покрытия связи четвертого поколения и улучшить проникновение сигнала внутри зданий.

Повышенные скорости LTE уже работают в знаковых городских локациях исторического центра Калуги – пешеходной улице Театральной и на площади Театральная, Городском парке, территориях музея истории космонавтики им. Циолковского и Инновационного культурного центра, сквере имени Волкова, стадионе «Арена Анненки» и других значимых социальных объектах областной столицы, а также в городском парке и стадионе в Кондрово; на уличных территориях Центра детского творчества, Культурного центра «Прометей», радиотехнического техникума и других общественных площадках Сосенского.

«Рост скоростей мобильного интернета был достигнут за счет перехода телеком-инфраструктуры на новые технологии — частоты, которые изначально предназначались для сетей 3G, теперь используются под высокоскоростные сети LTE. Это позволило обеспечить жителей густонаселенных городов нашего региона более быстрым доступом к цифровым сервисам. При этом качество голоса при звонках в LTE отличается более высокой четкостью передачи звука по сравнению с 3G. Уверена, калужане оценят новый уровень работы цифровых сервисов, работающих в современном стандарте LTE», – сказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.