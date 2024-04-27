«Солар» отразил более 5 тысяч кибератак на онлайн-ресурсы «Диктанта Победы»

Группа компаний «Солар» успешно отразила более пяти тыс. попыток хакеров атаковать онлайн-ресурсы «Диктанта Победы» – международной акции, в ходе которой граждане России и еще 60 стран могли проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

В частности, эксперты отразили беспрецедентную по мощности DDoS-атаку в 1,5 млн запросов в секунду (обычно средняя мощность атаки составляет 100-200 тыс. обращений в секунду).

Большую часть веб- и DDoS-атак специалисты «Солара» фиксировали из Украины, а также из стран Европы и Северной Америки. При этом ни одна попытка атак не достигла своей цели – весь вредоносный трафик был очищен силами команд «Солара» и Ngenix. Отметим, что в ходе мероприятия прикладное ПО и вычислительные мощности работали без сбоев.

«Злоумышленники продолжают активно атаковать ресурсы социально и политически значимых мероприятий для нанесения репутационного ущерба. В этом году наши эксперты отразили ряд угроз в ходе Всемирного фестиваля молодежи в Сочи и более 90 тыс. кибератак на ресурсы выборов в первый день голосования, включая DDoS-атаку на портал ДЭГ с рекордной мощностью более 2,5 млн обращений в секунду. Для нас было честью защищать и “Диктант Победы” – масштабное мероприятие, призванное вспомнить и почтить подвиги наших предков. За счет эшелонированной защиты и слаженной работы команды “Солар” готов стоять на страже кибербезопасности и других ключевых событий в стране и обеспечивать спокойствие и защиту данных граждан», – сказал генеральный директор ГК «Солар».

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» — более 850 крупнейших компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: «Безопасная разработка программного обеспечения», «Управление доступом», «Защита корпоративных данных», «Детектирование угроз и хакерских атак». Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала. Компания предлагает сервисы первого и крупнейшего в России коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др. ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности. Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения. Штат компании — более 1,8 тыс. специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.