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«МегаФон» ускорил интернет в Рузаевке

Скорость передачи данных в смартфонах и планшетах абонентов «МегаФона» в Рузаевке увеличилась на 30%. Инженеры оператора зафиксировали повышенный спрос на цифровые услуги и модернизировали объекты телеком-инфраструктуры во втором по численности населения городе Мордовии.

Связисты запустили в двух районах Рузаевки дополнительный среднечастотный слой LTE. Техническое решение позволило улучшить покрытие на улицах и проникновение сигнала внутри зданий. Трансформация затронула жилые кварталы, зоны отдыха, торговые и образовательные учреждения. Теперь в этих локациях средняя скорость мобильного интернета достигает 20 Мбит/с. Такой скорости достаточно, чтобы, например, установить мобильное приложение «Госуслуги» всего за 30 секунд.

Дата-аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей подтверждает востребованность мобильных услуг: год к году потребление трафика у рузаевцев и гостей города выросло на 25%. В среднем в неделю абоненты прокачивают 82 ТБ, что сопоставимо с просмотром 15 тыс. концертов народных ансамблей Мордовии.

«Мы проанализировали места с повышенной нагрузкой на сеть и модернизировали базовые станции в городе, чтобы каждый абонент мог без ограничений общаться с близкими и оперативно получать дополнительные услуги через интернет. Кроме того, в текущем году подключили к сети 4G поселки и села республики с населением от 180 до 600 человек. Теперь абоненты пользуются онлайн-сервисами, которые для горожан обыденны — дистанционная запись к врачу, веб-ресурсы для работы, образовательные курсы, развлечения», — сказал директор «МегаФона» в Мордовии Валерий Борунов.

Жители Рузаевки стали чаще совершать вызовы с использованием технологии VoLTE с мгновенным дозвоном и чистым звуком. За последний месяц пользователи проговорили более 5 млн минут в сети 4G. Если сложить это время и перевести в годы, один разговор продлился бы около 10 лет.

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