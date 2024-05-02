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МТС к сезону отпусков усилила сеть на железнодорожной станции Завитая

МТС сообщила о модернизации сети LTE в городе Завитинске. После проведенных работ для жителей города и путешественников по Транссибирской железной дороге и федеральной автомагистрали «Амур» скорость мобильного интернета увеличилась в среднем на 30%.

Завитинск часто выбирают в качестве транзитного места отдыха автопутешественники, сотрудники транспортных и логистических компаний, следующие по федеральной трассе Р-297. Останавливаясь на отдых или ремонт, они теперь могут найти подходящую автомастерскую и узнать о наличии необходимых запчастей, забронировать гостиницу или хостел, на ужин или завтрак выбрать кафе или заказать онлайн доставку. Скоростной интернет позволяет сотрудникам станций техобслуживания совершать видеозвонки в высоком качестве с коллегами, для консультаций или поиска нужных деталей в онлайн-магазинах.

Новое качество связи доступно более девяти тысячам завитинцев, а также путешествующим по транссибирской железной дороге. Абоненты могут пользоваться привычными цифровыми ресурсами, оформлять онлайн билеты, заказывать трансферы и такси, загружать фильмы для просмотра в пути, а также искать в сети дополнительную информацию о пункте назначения.

«Мы провели необходимые работы к началу сезона отпусков. Теперь отправляясь по железной дороге и на автомобиле на пляжи Приморья, наши абоненты смогут с еще большим комфортом выходить в интернет, загружать видео и общаться в соцсетях. Также сервисами экосистемы МТС на высоких скоростях доступны жителям пригородного села Преображеновка», – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Ранее МТС первой запустила LTE-сеть в самой северной точке Амурской области – поселке Олёкма.

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