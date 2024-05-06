Аналитика «МегаФона»: какие спортивные события тамбовчане любят больше всего

Жители Тамбовской области стали активнее следить за спортивными новостями. С начала 2024 г. ежемесячный трафик на интернет‑ресурсы этой тематики увеличился почти в три раза. О тренде сообщили аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных пользовательских обращений к 12 востребованным сайтам.

В среднем на спортивные порталы ежедневно приходится около 40 ГБ данных из Тамбовской области. Этот объем можно сравнить с 7500 фото, присланными болельщиками со стадиона. В дни важных соревнований цифра взлетает в 5,3 раза. Как правило, жители региона узнают новости на «Матч‑ТВ», Sports.ru и Championat.com — на эти ресурсы направлен максимум дата‑трафика из региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В 2024 г. тамбовчане активнее всего следили за спортивными событиями 2 и 14 марта. В эти дни состоялся матч 19 тура РПЛ между петербургским ФК «Зенит» и московским «Спартаком», а также проходило Гран-при России по фигурному катанию.

Жители региона с одинаковым интересом наблюдают за хоккеем и футболом. Основной объем трафика приходится на нижегородский ХК «Торпедо» и петербургский СКА, а также ФК «Спартак» и «Зенит».

«Тамбовчане неравнодушны к спорту и активно следят как за хоккейными, так и за футбольными соревнованиями. В дни особенно важных игр болельщики тратят до 200 ГБ данных на спортивных порталах. В нашем регионе посмотреть на игру любимой команды при помощи мобильного интернета дистанционно можно и больших городах, и в отдаленных населенных пунктах. Для того, чтобы большее количество абонентов могло следить за новостями спорта удаленно, уже в 2024 г. мы модернизировали более 85 телеком-объектов региона», – сказал директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. «МегаФон» развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуются 76,7 млн клиентов.