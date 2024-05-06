К финалу Всероссийской студенческой весны в Саратове улучшили инфраструктуру связи

Многочисленные участники, волонтеры и гости мероприятия будут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 70 Мбит/с. Накануне грандиозного события «МегаФон» запустил в областной столице дополнительные базовые станции и модернизировал существующие. Также оператор провел работы по оптимизации сети на ключевых объектах и площадках будущего праздника. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры ввели в эксплуатацию телеком-объекты в Волжском районе, в локациях с неустойчивым сигналом мобильной связи. Современные базовые станции работают в нескольких частотных диапазонах, что одновременно создает широкую зону покрытия и скорость мобильной передачи данных до 70 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы студенты могли свободно общаться с друзьями и коллегами, участвовать в онлайн-трансляциях и делиться впечатлениями от мероприятия.

Кроме того, ранее специалисты повысили эффективность действующей инфраструктуры с помощью рефарминга. Для расширения полосы в LTE за счет активации дополнительных диапазонов задействовали порядка 300 базовых станций в Саратове. Это позволило увеличить емкость сети до 30%, в том числе на набережной, где планируется церемония открытия и в Ледовом дворце «Кристалл», где фестиваль завершится.

«Молодежь самая активная аудитория в потреблении мобильного интернета. В среднем абонент студенческого возраста тратит 52 ГБ в месяц на устройствах. Это вдвое превышает среднемесячный расход саратовского пользователя. Финал Всероссийской студенческой весны — важное событие для культурной и образовательной жизни региона, поэтому мы уделили особое внимание обеспечению качественного доступа к интернету и мобильной связи», — сказал директор «МегаФона» в Саратовской области Андрей Башкевич.

XXXII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет в Саратове с 26 мая по 1 июня 2024 г. Мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, первого человека, совершившего полет в космос. Более 3600 конкурсантов, которые прошли отборочные этапы и региональные туры, приедут на фестиваль со всей России.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.