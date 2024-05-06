«МегаФон» обеспечил связь для жителей пермской глубинки

«МегаФон» запустил новые базовые станции с поддержкой стандартов 2G и 4G в пяти районах Прикамья. Более 1000 жителей региона впервые получили доступ к мобильной связи и интернету на скорости до 50 Мбит/с. Проект реализован в рамках сотрудничества с министерством информационного развития и связи Пермского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» построили телеком-объекты в населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Уверенный сигнал мобильной связи появился в селах Воскресенское (Уинский район), Спасо-Барда (Кишертский район), Осокино (Соликамский район) и в деревнях Кособаново (Кунгурский район) и Малый Сарс (Октябрьский район).

Специалисты оператора подобрали места размещения базовых станций таким образом, чтобы обеспечить максимальное покрытие населенных пунктов. Для этого установили антенно-мачтовые сооружения и разместили телеком-оборудование на высоте 25-35 метров от земли. Оператор будет вести постоянную техническую поддержку объектов связи.

«Жители сельских территорий активно пользуются и голосовыми звонками, и сервисами на основе передачи данных – мессенджерами, социальными сетями, видеоплатформами. Наряду с общением у сельчан появилась возможность оперативно получать необходимую информацию и документы в электронном виде через единый портал госуслуг, не покидая свой населенный пункт», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Пермском крае Константин Королев.

Жителям также стала доступна современная технология звонков через интернет VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает кристально чистый звук, мгновенное соединение, а также позволяет одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества сигнала.

Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских отметил, что в регионе продолжается работа по увеличению покрытия.

«По итогам 2023 г. доступность современных услуг связи для жителей региона составила 99,7%. Всего в этом году связь появится еще более чем у 11 тыс. жителей 51 населенного пункта. Таким образом, мы в этом году завершим обеспечение связью территорий, где проживает от 100 до 500 человек», – сказал Петр Шиловских.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.