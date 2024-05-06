CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

Мобильная студия Rutube стала доступна на Android и iOS

Видеохостинг Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») разработал мобильное приложение для блогеров «Студия Rutube», оно доступно на платформах Android и iOS. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

Ранее получить основную статистическую информацию о видео и аналитику можно было только в веб-версии студии. Тем не менее, в связи с возросшим интересом аудитории к вертикальному формату, блогеры предпочитают работать с телефона, поэтому было принято решение создать отдельное приложение, чтобы облегчить процесс управления каналами.

Для грамотной работы с контентом блогеры смогут зарегистрироваться или войти в профиль, настроить канал и получить о нем важные данные. В случае возникновения вопросов по функционалу приложения необходимо перейти в раздел «Вопросы и ответы»: там разработчики подготовили полезную информацию для блогеров, а также опубликовали правила пользования Rutube.

В разделе «Видео» блогеры могут увидеть список всех выпущенных роликов, отредактировать ключевую информацию, поделиться или удалить файл.

Съемка коротких вертикальных видео (длительность — до 1 минуты) с применением масок, эффектов, наложением текста и звуков доступна владельцам каналов, работающих в приложении на базе Android. Там же есть панель с аналитикой по каналу, детальная информация по выбранному периоду и возможность переключения между разными временными отрезками. Реализован долгожданный раздел с комментариями. Блогеры могут отвечать на вопросы зрителей, удалять их и закреплять, а еще они способны выразить свою признательность подписчикам с помощью лайков. В дальнейшем все функции будут доступны и для операционной системы iOS.

Ника Курасова, директор продукта Rutube: «Для Rutube выпуск мобильного приложения для блогеров — невероятно важный шаг. Мы ценим и заботимся о тех, кто продвигает нашу платформу, поэтому стремимся всячески облегчить им процесс ведения каналов, — мобильная студия будет отличным помощником в этом деле. На протяжении нескольких месяцев мы проводили опросы среди наших блогеров и учитывали их пожелания, чтобы сделать обновления максимально удобными».

***

Видеохостинг Rutube — российская платформа для просмотра и размещения аудио- и видеороликов. Rutube доступен на всех типах устройств — ПК, смартфоне, планшете, смарт-ТВ. На платформе представлены все типы популярного контента: UGC, эксклюзивные проекты Rutube, видео СМИ и государственных организаций, лицензионные шоу, фильмы и сериалы, онлайн-трансляции. Поддерживаемые форматы: горизонтальные и вертикальные видео, стримы, подкасты, ТВ-эфиры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

ПСБ расширил возможности общения с нейросетью в чат-боте для бизнеса

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Власти хотят, чтобы в России соцсети и форумы передавали силовикам вместе с IP-адресом и номер порта пользователя

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

VK потратил больше 2 миллиардов на убыточную платформу обучения ИТ-профессиям

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 12 SE: доступный камерофон

Лучшие умные весы 2024 года: хиты продаж

Роботы-питомцы, которых можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена самая тяжелая пара черных дыр во Вселенной — они так велики, что не могут столкнуться и соединиться

Стеклянные сферы, выпавшие в виде осадков в Хиросиме, схожи по составу с ранней Солнечной системой, а не с Землей

Российские ученые открыли удивительные грязевые вулканы на дне Байкала
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024