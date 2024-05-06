Нижегородцы смогут оказать поддержку пострадавшим от паводков с помощью благотворительной программы МТС

ПАО «МТС» запустила комплексный проект по помощи пострадавшим от паводка в регионах России. Пользователи программы МТС Cashback смогут направить свой накопленный кешбэк на целевую помощь пострадавшим от наводнения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Перевести свой накопленный кешбэк как целевое пожертвование для пострадавших от чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями, может абонент любого оператора связи - достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении МТС Cashback, и в разделе «Потратить» выбрать направление «Благотворительность» – «Помощь пострадавшим от наводнения». Единовременно можно перевести до 2000 руб. кешбэка.

Для контроля благотворитель сможет подключить SMS-оповещение о том, сколько средств всего было собрано и на что они были потрачены. Стратегическим партнером МТС в реализации программы выступает благотворительный фонд «Система», который будет оказывать поддержку НКО, реализующим адресные и целевые программы помощи пострадавшим и ликвидации последствий паводка.

«Этой весной паводок затронул сразу несколько регионов страны, включая ПФО. МТС, как социально ответственная компания, организовала помощь, закупив лодки, моторы, спасательные жилеты и другое оборудование для спасателей и добровольцев в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Теперь возможность поддержать жителей пострадавших территорий буквально в пару кликов есть и у каждого из нас, благодаря опции перевода кешбэка», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Возможность жертвовать МТС Cashback на помощь пострадавшим от наводнения, реализована в рамках социального проекта МТС «Нас Касается» — специальной онлайн-платформы, которая помогает развитию системной благотворительности в стране при помощи возможностей программы МТС Cashback. Узнать подробную информацию о фондах, которые поддерживает проект, изучить дополнительные материалы можно на платформе МТС «Нас Касается».

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.