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Новосибирцам предлагают попробовать новый корпоративный мессенджер «Чаты» от «МТС Линк»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», объявила о публичном релизе корпоративного мессенджера «МТС Линк Чаты». Бета-тестирование продукта завершили, теперь он доступен для всех компаний. Оценить преимущества нового мессенджера могут и новосибирцы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Бета-тестирование мессенджера стартовало в ноябре 2023 г. К моменту запуска решение протестировали 113 крупных компаний. Несколько компаний, в том числе «МТС Линк», полностью перешли на «Чаты» с других мессенджеров.

Сегодня в «Чатах» доступны все базовые функции, необходимые крупному бизнесу для постоянного делового общения с коллегами. Среди них — личные и групповые чаты, каналы, треды, возможность редактировать отправленные сообщения и реагировать на них с помощью эмодзи. Пользователи могут создавать свои профили и менять статусы, обмениваться файлами, легко находить сотрудников в адресной книге компании, проводить поиск по сообщениям, включать и отключать пуш-уведомления. Администраторам доступен раздел «Организация», в котором они могут создавать рабочую область для взаимодействия пользователей, управлять доступами и настройками.

Кроме того, в ближайшее время разработчики добавят в продукт функции, еще не знакомые большинству российских пользователей. Среди них — ИИ-ассистент, который сможет генерировать краткое содержание длинных переписок и освободит пользователей от чтения сотен сообщений. Также появятся новые сценарии командного взаимодействия и «треки» — временные чаты, которые пользователи смогут создавать под конкретные задачи.

«Чаты» — часть UCaaS-платформы «МТС Линк», поэтому разработчики уделяют пристальное внимание интеграции с другими элементами экосистемы. Сегодня все пользователи мессенджера могут совершать приватные и групповые звонки прямо из его интерфейса. Учтены требования крупного бизнеса, например, пользователям решений «МТС Линк» доступен вход в мессенджер по SSO (технологии единого входа). До конца 2024 г. будет внедрен ряд новых функций, таких как интеграция с SIEM-системами и Active Directory. Также компании смогут разворачивать решение на собственных серверах (on-premise).

Кроме того, команда продукта планирует реализовать интеграцию с сервисом «МТС Линк Доски».

«Работа над мессенджером началась с создания концепции онлайн-пространства, способствующего продуктивности в любой команде. При ее разработке мы не только изучили все существующие решения и опыт пользователей, но и провели серию интервью с представителями бизнеса, узнали об их «болях» и потребностях. Мы поддерживаем связь с нашей целевой аудиторией на всех этапах при каждом обновлении сервиса, это серьезно помогает в развитии продукта. Мы планируем расширять функциональность «Чатов» так, чтобы задать стандарт делового общения в российских компаниях», — отметил руководитель продукта «МТС Линк Чаты» Андрей Лучицкий.

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«Вебинар Технологии» (бренд «МТС Линк») — российский разработчик сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы, входит в цифровую экосистему МТС. «МТС Линк» включает в себя решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, крупных виртуальных и гибридных мероприятий, создания собственных курсов и интерактивных онлайн-досок. Корпоративный мессенджер собственной разработки находится в стадии тестирования. За год на платформе проходит около 5 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн пользователей. Компания «Вебинар Технологии» имеет собственную серверную инфраструктуру на территории России, а ее сервисы зарегистрированы в реестре отечественного ПО.

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