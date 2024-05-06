Smartway приобрел систему управления отелями Bnovo

Сервис организации командировок Smartway (на 51% принадлежит компании «1С») приобрел компанию Bnovo — поставщика программного обеспечения для управления отелями. По результатам сделки Smartway продолжит развивать туристическую B2B-экосистему. Об этом CNews сообщили представители Smartway.

«За счет сделки с Bnovo мы сможем управлять всей цепочкой продаж отелей: от поступления номера в продажу до заселения бизнес-туриста. Благодаря крупнейшей в России базе корпоративных клиентов отели смогут увеличить продажи в будние дни и вне туристического сезона. Я считаю, что в ближайшие пять-семь лет рынок ИТ-решений для отелей будет расти в России более чем на 12-14% в год и превысит 20 млрд руб. к 2029 г.», — сказал основатель и генеральный директор Smartway Максим Яремко.

Основатель и генеральный директор Bnovo Валентин Микляев: «Моя миссия как основателя выполнена: компания стала одним из лидеров отрасли, контролируя очень значительный объем бронирований. Bnovo воплощает быстрорастущий и при этом прибыльный бизнес. Теперь для занятия лидирующей позиции в сегменте крупных заказчиков необходимо усиление со стороны мощного игрока. Я вижу точки роста Bnovo в синергии с B2B-направлениями и ресурсами Smartway и группы “1С”. Для меня было важно, чтобы новый собственник разделил мою стратегию развития продукта, что и произошло. Я убежден, что данная сделка даст позитивный эффект для рынка гостеприимства и объектов размещения. Желаю командам Bnovo и Smartway достижения целей».

По данным Росстата, в 2023 г. туристический поток в России вырос на 17%, а общее количество поездок достигло 165 млн. К 2030 г. доля туризма в объеме ВВП увеличится в два раза — до 4,5%, по прогнозам Минэкономразвития.

Сотрудники Bnovo после сделки сохранят свои позиции в компании. Генеральный директор Валентин Микляев покинет пост, чтобы заняться новыми проектами.

«Smartway Travel Group — самый быстрорастущий игрок на рынке бизнес-тревел. Синергия с группой компаний позволит Bnovo активно расти. Наши клиенты получат доступ к самой большой в России базе бизнес-туристов и смогут увеличить оборот за счет B2B-клиентов», — отметил Валентин Микляев.

Это четвертая сделка Smartway за последние два года. Ранее группа компаний приобрела консолидатора отелей A&A Business Travel («Забронируй») эксклюзивного представителя AMEX в России — компанию ATH и тревел-агентство TravelMart.

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Smartway — участник российского рынка бизнес-тревел с оборотом в 45 млрд руб. по итогу 2023 г. В группу компаний входят система управления командировками Smartway, консолидатор отелей A&A, а также агентства делового туризма и MICE ATH и Travelmart.

Bnovo — российский разработчик ИТ-решений для управления отелями и их продажами. Ежегодно через систему проходит более 14 млн бронирований. С Bnovo сотрудничают более 16 тыс. объектов размещения.