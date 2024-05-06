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В I квартале 2024 г. в чат-бот «Свободный доступ» поступило 149 обращений о незаконных ограждениях

С января по март 2024 г. благодаря профилактике правонарушений количество обращений по вопросам неправомерной установки ограждающих устройств снизилась почти в два раза. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Госинспекция по недвижимости осуществляет контроль и пресекает факты самовольного ограничения доступа на территории общего пользования. Большую помощь в информировании о признаках нарушений оказывают жители города посредством направления обращений в чат-бот «Свободный доступ», который был создан для оперативного реагирования в 2022 г.. Сервис позволяет бороться с незаконными шлагбаумами, заборами, столбиками и полусферами, которые мешают беспрепятственному передвижению или проезду во двор и на общегородскую территорию. Всего с момента запуска чат-ботом воспользовались 2129 человек. Об этом CNews сообщили представители Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«За первые три месяца в чат-бот поступило 149 обращений, в результате проработки подтверждено только 21 нарушение. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество запросов снизилось на 52% – таких результатов удалось добиться благодаря активной информационно-разъяснительной работе и мерам профилактики», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

При этом самыми активными пользователями чат-бота в первом квартале оказались жители ЗАО и ЦАО, от которых было получено наибольшее количество заявок – 26 и 25 соответственно, также большое число поступило от жителей САО – на их долю пришлось 23 обращения.

Чат-бот «Свободный доступ» курирует Госинспекция по недвижимости совместно с Департаментом информационных технологий столицы. Сервис доступен по ссылке в мессенджере Telegram. После запуска бота необходимо выбрать округ и район, описать проблему виртуальному инспектору и оставить электронную почту для обратной связи. В случае, если самовольное ограничение доступа подтвердится, будут принять меры по устранению нарушения.

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