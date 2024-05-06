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Жители высокогорного района Дагестана получили новые скорости мобильного интернета

Более чем у 1000 абонентов в малых населенных пунктах Цунтинского района республики мобильный интернет ускорился на 30 %. Технические специалисты «МегаФона» модернизировали телеком-оборудование в пяти поселениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Скорость передачи данных увеличилась в селах Хебатли, Китлярта, Махалотли, Гутатли, Гениятль. В последнем постоянно проживает порядка 150 человек. Особенность расположения населенных пунктов (высшая точка здесь достигает 4151 метров над уровнем моря) не позволяла сигналу мобильной связи долетать до всех жилых помещений в районе.

Ради повышения качества мобильных услуг технические специалисты оператора задействовали LTE-2100. Этот диапазон частот эффективен для наращивания скорости мобильного интернета. Теперь обладатели зеленой сим-карты могут, например, слушать музыку и смотреть фильмы онлайн, не прерываясь, на скорости до 65 Мбит/с.

«Мы регулярно анализируем потребление интернета и улучшаем качество покрытия в республике. Сельские жители сегодня сидят в Сети не меньше, чем горожане. Одному абоненту в Цунтинском районе нужно в среднем 20 ГБ дата-трафика в месяц. И цифра эта выросла на 7%, относительно прошлого года. Модернизация оборудования позволила обеспечить высокую скорость передачи данных для всех наших абонентов», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Аналитика оператора подтверждает расход гигабайтов и указывает, что самыми популярными сервисами у жителей Цунтинского района являются видеохостинги YouTube и Rutube, а также мессенджер Telegram. На эти приложения здесь тратят свыше 60% от общего трафика.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. «МегаФон» развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуются 76,7 млн клиентов.

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