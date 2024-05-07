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«МТС Линк» выпустил новую версию серверного решения для онлайн-коммуникаций

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», выпустила новую версию on-premise решения. Пользователям, развернувшим сервисы «МТС Линк» на собственных серверах, доступны новые функции и настройки.

Например, теперь организаторы могут управлять доступом к записям встреч и ограничивать его только для сотрудников компании. При этом остается возможность делиться записями и с внешними пользователями. Кроме того, в личном кабинете можно выбирать настройки доступа по умолчанию. В этом случае участники встреч получат одинаковый доступ ко всем записям.

Также «МТС Линк» расширил настройки раздела «Организация» для пользователей on-premise версии. Теперь они могут создавать отдельные группы сотрудников и настраивать доступы для этих групп. Например, отделу обучения необходимо загружать файлы в хранилище «МТС Линк», а HR-специалистам такая возможность не нужна, зато они должны записывать встречи с кандидатами. Администратор сможет назначить группам сотрудников именно те права, которые им необходимы. Отдельно разработчик предусмотрел возможность устанавливать права для всех сотрудников организации, в том числе новых.

В серверном решении изменилась также функция «Зал ожидания» для повторяющихся встреч. «Зал ожидания» позволяет организатору встречи подтверждать вход каждого участника и не пускать на встречу посторонних. Ранее в регулярных встречах «зал ожидания» срабатывал только при первом подключении пользователя. Теперь модерацию необходимо проходить при каждом подключении.

Для пользователей on-premise версии «МТС Линк» по-прежнему доступно подключение через десктопное и мобильное приложения. Кроме того, в серверной версии доступны такие функции, как таймер на мероприятиях, лимиты участников на вебинарах, возможность переименовывать участников, управление чатом мероприятия, разделение прав участников на загрузку и демонстрацию файлов, управление микрофоном и камерой в открепленном видео, проверка звука перед и во время встречи.

«МТС Линк» постоянно улучшает обе версии своих сервисов, облачную и on-premise. Для нас очень важно обеспечивать пользователям максимально удобный и современный функционал. Серверное решение подходит для компаний с особыми требованиями к хранению данных. Оно позволяет полностью контролировать обработку конфиденциальной информации, а работа платформы не зависит от подключения к интернету. «МТС Линк» планирует и дальше развивать свои сервисы, чтобы они полностью соответствовали потребностям пользователей», — отмечает старший менеджер по продукту «МТС Линк» Владимир Карпенко.

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