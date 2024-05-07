Разработчик «Философт» добавил в экосистему Ferrum сервис для безопасных видеоконференций

Сервис разработан на основе open-source с программным компонентом jits и обеспечивает полную конфиденциальность и безопасность переговоров

Цифровая экосистема от компании «Философт» – это полная автоматизация девелоперского бизнеса. Ferrum – именно так зовется это ПО – специализированный корпоративный портал для девелоперов и застройщиков. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Основные задачи, которые решает «Феррум»: глубокая интеграция и обмен данными с софтом компании: начиная от «1С-бухгалтерии», заканчивая проектировочными программами и «Стройконтролем»; «бесшовный» процесс взаимодействия разных отделов и служб.

Экосистема Ferrum – это задачник, справочник сотрудников, определитель номера, который подскажет, кто из коллег звонил, оперативная интеграция с корпоративным учебным порталом. А теперь Ferrum прирос своим сервисом видеоконференций. Он создан на основе open-source с программным компонентом jitsi.

В отличие от Zoom новинка не имеет лимита сеанса. Конфиденциальность и безопасность – 100%. Все конференц-залы существуют только во время проведения встречи. Они создаются, когда присоединяется первый участник, и уничтожаются, когда уходит последний. Пользователям даже помогут выбрать уникальное название встречи. Генератор случайных названий предложит больше 1 трлн вариантов. Весь аудио и видеотрафик в сети зашифрован (с использованием DTLS-SRTP). Администратор конференции может управлять микрофоном и видео других участников. Также можно наладить модерацию индивидуально или сделать ее доступной для всех участников.

Подключиться можно с любого браузера, а для пользователей корпоративного портала – присоединиться к встрече, не выходя из «дома».

«Мы постоянно изучаем потребности девелоперского бизнеса и создаем продукты под запросы застройщиков. Наше новая цифровая экосистема Ferrum позволит девелоперам автоматизировать как специализированные процессы: календарно-сетевое планирование, управление и контроль проектной деятельности, основных метрик и показателей; так и административные: оформление отпусков и командировок, электронный документооборот и согласование внутри компании», — сказал Иван Власов, директор «Философт».

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«Философт» — российская ИТ-компания, создающая технологические решения для отечественного девелопмента с 2017 г. На сегодня в портфеле компании девять самостоятельных ИТ-продуктов – от системы управления проектами и контроля качества выполненных работ до Smart Home экосистемы для многоквартирных домов.