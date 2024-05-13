Масштабное ускорение: в Челябинской области прошел серьезный рефарминг сети

Технические специалисты «МегаФона» провели масштабное обновление мобильной сети на Южном Урале. В апреле 2024 г. преобразования прошли почти на 80 телеком-объектах, в результате скорость передачи данных возросла на 30% по сравнению с показателем 2023 г. Помимо этого, в регионе увеличилась доля звонков по технологии VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В программу рефарминга сети в апреле вошли около 80 локаций в крупнейших городах Челябинской области – Челябинске, Магнитогорске и Озерске. Улучшения почувствуют и жители поселка Красное Поле в Сосновском районе. На существующих объектах запустили дополнительный высокочастотный слой, что позволит избежать перегрузок в существующих диапазонах сети.

Помимо этого, с начала года в Челябинской области запустили более 15 базовых станций в Челябинске, Троицке, Миассе, Верхнем Уфалее. Новое оборудование появилось и в небольших населенных пунктах: деревне Ключи и поселке Западный Сосновского района, а также поселках Нижний Атлян и Хребет в Миассе.

Согласно замерам аналитиков «МегаФона», скорость передачи данных после проведенных изменений выросла примерно на треть по сравнению с аналогичным показателем 2023 г. Одновременно с этим южноуральцы стали чаще использовать звонки с технологией VoLTE, обеспечивающей кристально чистый звук. Доля таких вызовов в апреле составила 64%.

«Наша задача – не только расширять покрытие в местах, где скачивают наибольшее количество данных, но и повышать эффективность существующей инфраструктуры. Только с начала года рефарминг позволил улучшить качество сети более чем в 220 точках Южного Урала. Благодаря планомерной работе нашей технической службы скорость интернет-соединения постоянно растет: мы фиксируем значения выше, чем у конкурентов», – отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. «МегаФон» развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуются 76,7 млн клиентов.