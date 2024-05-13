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«Мотив» подключил город Верхний Тагил по оптоволокну

Весной 2024 г. сотовый оператор «Мотив» подключил базовые станции в Верхнем Тагиле к магистральной линии по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Новый участок ВОЛС протяженностью 72 км был проложен от магистрали «ЕкатеринбургНовоуральскНижний Тагил», в результате чего общая пропускная способность сети в городе возросла до 40 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители оператора «Мотив».

Потребление интернет-трафика абонентами «Мотив» в Верхнем Тагиле за последний год увеличилось на 18%. Это обусловлено как ростом количества интернет-пользователей в мобильной сети, так и ростом потребления на абонента. В среднем один абонент «Мотив» в Свердловской области потребляет 20 ГБ в месяц. Это соответствует просмотру 10-12 фильмов или 150 видеороликов продолжительностью в 3,5 минуты каждый.

Доступ к высокоскоростному интернету в современном мире является неотъемлемой частью повседневной жизни. Это не просто удобство, а базовая потребность, которая обеспечивает пользователей возможностью быстро находить нужную информацию, выстраивать коммуникацию с людьми по всему миру, обмениваться большими объемами данных, получать доступ к огромному количеству образовательных ресурсов и организовывать досуг.

Сотовый оператор «Мотив» постоянно работает над развитием инфраструктуры и улучшением качества связи. На сегодняшний день общая протяженность волоконно-оптических линий на территории Свердловской области составляет 9000 км. Это позволяет обеспечить равным доступом к высокоскоростному интернету абонентов как в крупных городах, так и в отдаленных малых населенных пунктах региона.

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